Щоб цього не сталося, кожен чоловік має знати 5 ключових правил користування парфумами. Вони допоможуть залишатися свіжим і стильним за будь-яких обставин, пише 24 Канал із посиланням на Style Rave.

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Нехай ваш аромат говорить з вами в унісон. Дотримання цих 5 правил допоможе вам використовувати свій парфум так, щоб він став привабливою візитівкою цього літа.

Менше – значить більше. Літня спека підсилює аромат, тому варто обмежитися одним чи двома пшиками. Якщо зробите більше, то ризикуєте перенаситити атмосферу навколо себе.

Літня спека підсилює аромат, тому варто обмежитися одним чи двома пшиками. Якщо зробите більше, то ризикуєте перенаситити атмосферу навколо себе. Перш ніж купувати – тестуйте. Хімічний склад вашої шкіри унікальний. І те, що чудово пахне на комусь іншому, може геть не підійти конкретно вам. Тому, на що б ви не дивилися (Louis Vuitton Pacific Chill, Maison Margiela Replica Sailing Day, Le Labo Thé Matcha 26, Tom Ford Costa Azzurra, Byredo De Los Santos, Dior Sauvage Elixir чи Chanel Bleu de Chanel – усі вони є чудовими варіантами для літа), – тестуйте все.

Кожен чоловік має знати 5 ключових правил користування парфумами влітку / Фото thanuthattaphong@vecteezy

Зберігайте правильно. Тепло швидко вбиває верхні ноти. Тому тримайте парфуми у прохолодному та темному місці. При цьому спортивна сумка чи автомобіль – це не ті варіанти, які слід розглядати.

Тепло швидко вбиває верхні ноти. Тому тримайте парфуми у прохолодному та темному місці. При цьому спортивна сумка чи автомобіль – це не ті варіанти, які слід розглядати. Наносьте у правильний час. Цитрусові та морські ноти найкраще пахнуть вдень. А димні, деревні та амброві ноти залишайте для літніх ночей.

Цитрусові та морські ноти найкраще пахнуть вдень. А димні, деревні та амброві ноти залишайте для літніх ночей. Комбінуйте розумно. Використовуйте засоби для догляду без запаху, щоб ваш аромат був у центрі уваги й ніщо його не перебивало.

Зауважте, пошук свого найкращого аромату для літа 2025 року – це не тільки про дотримання правил, а радше про створення власної ароматної історії. Просто врахуйте, що коли температура підіймається, ваш аромат також повинен піднятися.