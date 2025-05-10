Отже, щоб знайти роботу, треба почати зі створення привабливого резюме. HR-експертка Анджела Бітті порадила, що туди додавати не слід – пише 24 Канал завдяки GQ.
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Ось червоний прапорець, який потрібно прибрати зі свого резюме
Є одна деталь, яку вважають величезним червоним прапором, що змушує інтерв'юерів і компанії сумніватися, чи дійсно людина їм підходить. Бітті каже – це довгий список місць роботи, де ви пропрацювали недовго.
Так, у наш час люди часто переходять з однієї роботи на іншу, особливо на початку кар'єри. Але збільшення списку може стати перешкодою для здобуття нової роботи.
Негативну закономірність помічають, і це змушує компанії замислитися, чи здатні шукачі роботи співпрацювати та працювати так, щоб залишатися на одному місці достатньо довго та мати вплив.
На щастя, можна дещо зробити, щоб ваш список робіт не став перешкодою. Це якщо ви раптом принципово не хочете його просто прибрати.
HR-експертка порадила, що не слід додавати до резюме / Фото katemangostar@freepik
- У резюме важливо уточнювати, чому та чи інша робота була короткостроковою – наприклад, що це було стажування, або підвищення, або фріланс, або це були конкретні проєкти, які мали часові рамки.
- Також важливо, щоб ви були готові пояснити себе. Тобто на співбесіді ви повинні бути в змозі пояснити, чому ви працювали недовго і чому у вас була плинність, щоб розвіяти будь-які сумніви та запевнити у своїх намірах і готовності залишитися саме на цій роботі на довший період.
- Також корисно розповісти про причини, чому ви переходили з однієї роботи на іншу, чому попередні посади не приносили задоволення, а також про ваші результати й про позитивний вплив, якого ви досягли навіть за короткі періоди роботи.
- Важливо, щоб ви були прозорими й чесними, коли пишете своє резюме. І щоб ви вносили тільки ту інформацію, яка стосується справи, і були дуже чіткі щодо всього, що ви додаєте, тому що це резюме – перше, що побачать про вас.