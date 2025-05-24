Адже гроші, якщо ви не дбаєте про них, мають звичку не затримуватися надовго. І це добре знають навіть найбагатші люди світу. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.
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4 фінансові звички мільйонерів, які й вас можуть зробити багатими
Цікаво, та деякі з найбагатших людей світу, як-от Білл Гейтс і Воррен Баффет, живуть економно. Тобто розписують бюджет, уникають непотрібних витрат, не витрачають бездумно, а головне – мають звички, з якими підтримують своє фінансове здоров'я. Колишній інвестиційний банкір Сем Доген назвав ці кілька звичок.
- Заощаджуйте та інвестуйте послідовно. Заощаджувати необхідно, і ви повинні робити це постійно, навіть якщо мовиться про невеликі суми. Це важливо, бо може допомогти вам вийти з поганої ситуації (наприклад, якщо ви втратите роботу) або допомогти вам добре жити на пенсії. Інвестування ж – це те, що допоможе вашим грошам зростати, а не просто лежати. Тільки робити це слід послідовно і в таких розмірах, які ви можете контролювати і які не впливають на ваш поточний бюджет.
- Шукайте різні джерела доходу. Багатими людей робить не висока зарплата, а те, що вони мають різні джерела доходу. І якщо одне з них не працює, інші залишаються. Ні, це не означає працювати на двох чи трьох роботах, а означає покладатися на інвестиції, побічний бізнес, фріланс та інші способи заробити додаткові гроші. Чим більше джерел у вас, тим більша фінансова безпека.
Гроші, якщо ви не дбаєте про них, мають звичку не затримуватися надовго / Фото cookie_studio@freepik
- Враховуйте ціну альтернативи. Тобто подумайте про те, від чого ви відмовляєтеся, коли приймаєте фінансове рішення, і чи варте воно того, тому що вигода буде більшою в перспективі. Йдеться не про миттєву вигоду, яку ви можете мати, а про те, як це рішення вплине на ваше майбутнє і на ваші фінанси в цілому. Це і про відмову від імпульсивних покупок, непотрібних витрат або прийняття рішень поспіхом і без роздумів.
- Вірте в те, що ви на це заслуговуєте. Це правильне ставлення, і воно дуже допомагає, бо дозволяє боротися за те, чого ви хочете, підійматися після падінь і мати мислення зростання, яке вестиме вас до особистого та професійного розвитку. Доген радить подумати, чи можна використати гроші, які ви збираєтеся витратити, з більшою користю, і витратити кілька хвилин на аналіз усіх можливостей, перш ніж робити крок.