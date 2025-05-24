Адже гроші, якщо ви не дбаєте про них, мають звичку не затримуватися надовго. І це добре знають навіть найбагатші люди світу. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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4 фінансові звички мільйонерів, які й вас можуть зробити багатими

Цікаво, та деякі з найбагатших людей світу, як-от Білл Гейтс і Воррен Баффет, живуть економно. Тобто розписують бюджет, уникають непотрібних витрат, не витрачають бездумно, а головне – мають звички, з якими підтримують своє фінансове здоров'я. Колишній інвестиційний банкір Сем Доген назвав ці кілька звичок.

Заощаджуйте та інвестуйте послідовно. Заощаджувати необхідно, і ви повинні робити це постійно, навіть якщо мовиться про невеликі суми. Це важливо, бо може допомогти вам вийти з поганої ситуації (наприклад, якщо ви втратите роботу) або допомогти вам добре жити на пенсії. Інвестування ж – це те, що допоможе вашим грошам зростати, а не просто лежати. Тільки робити це слід послідовно і в таких розмірах, які ви можете контролювати і які не впливають на ваш поточний бюджет.

Заощаджувати необхідно, і ви повинні робити це постійно, навіть якщо мовиться про невеликі суми. Це важливо, бо може допомогти вам вийти з поганої ситуації (наприклад, якщо ви втратите роботу) або допомогти вам добре жити на пенсії. Інвестування ж – це те, що допоможе вашим грошам зростати, а не просто лежати. Тільки робити це слід послідовно і в таких розмірах, які ви можете контролювати і які не впливають на ваш поточний бюджет. Шукайте різні джерела доходу. Багатими людей робить не висока зарплата, а те, що вони мають різні джерела доходу. І якщо одне з них не працює, інші залишаються. Ні, це не означає працювати на двох чи трьох роботах, а означає покладатися на інвестиції, побічний бізнес, фріланс та інші способи заробити додаткові гроші. Чим більше джерел у вас, тим більша фінансова безпека.

Гроші, якщо ви не дбаєте про них, мають звичку не затримуватися надовго / Фото cookie_studio@freepik