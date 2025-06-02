Мабуть, кожному з нас хотілося б в очі сказати йому правду, що ми про нього думаємо. Але, об'єктивно, це складна ситуація, та, на щастя, не безвихідна, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Найкраща стратегія проти нестерпних колег, які шалено дратують

Нестерпність таких колег може проявлятися по-різному. Можливо, ваш колега дратує, бо нічого не робить, коли ви робите все. Або він постійно пліткує, або створює конфлікти в колективі тощо.

Хай там як, а ви маєте поводитися по-дорослому. Інакше ситуація може погіршитися, і хтось може втратити роботу – а ніхто ж не хоче цього. То що ж конкретно можна зробити?

Експерт із бізнесу та трудових відносин Нір Башан у колонці на Psychology Today пише, що протягом своєї кар'єри зустрічав багато людей, які псували робочу атмосферу. Робили її дивною, напруженою, навіть токсичною.

Але за ці роки він виявив, що є практично безвідмовна стратегія проти таких людей. Усе дуже просто: нестерпних колег треба ігнорувати.

Токсичні колеги – це складна ситуація, та, на щастя, не безвихідна / Фото katemangostar@freepik

Дуже очевидна порада? Так, саме так, але чомусь більшість людей до неї не дослухаються. Навпаки, звичайною реакцією є роздратування, стрес, спроби змінити поведінку цих людей тощо.

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На думку Башана, це все зайве, а краще таки не звертати на них уваги, дати їм спокій. І рано чи пізно вони зроблять щось таке, що змусить їх піти – або за своєю волею, або через звільнення.

І ось що важливо: чим менше було у вас контактів з тими людьми, тим менше шансів, що вас буде з ними асоціювати керівництво.

Розглянемо ще одну ситуацію насамкінець: якщо поведінка колеги не є серйозною, але все одно дратує. Ось тут якраз гарним, або і єдиним, виходом може бути чесна і спокійна розмова.