Чому геніальні думки навідують нас у душі

Ви пішли в душ, аж раптом вам у голову прийшла дивовижна ідея? А так буває навіть нерідко. Але чому?

Є наукова причина, чому ви найбільш креативні, коли миєтеся. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповідає докладніше.

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Чому наші найкращі ідеї приходять до нас у душі

Ви знаєте, як це буває – стоїте в душі, бездумно намилюєтесь, раптом на думку спадає дивовижна ідея. Або виринає фантастичний спогад з якоїсь вечірки, коли вам було 17.

Цьому є геть не магічне пояснення. Згідно з науковими дослідженнями, атмосфера душової та потік води – це майже ідеальне середовище для того, щоб викликати думки.

Захарі Ірвінг, доцент філософії та когнітивних наук в Університеті Вірджинії, присвятив свій досвід розгадці таємниці, що стоїть за станами творчих мандрів розуму.

Я описую це як некероване або необмежене уважне мислення. Ваш мозок кодує, що йому не потрібно, щоб ви заглиблювалися в деталі. Йому не потрібна ваша перцептивна або моторна увага, і це дозволяє вашому розуму здійснювати цей випадковий вид руху,

– каже він.

Є наукова причина, чому ви найбільш креативні, коли миєтеся в душі / Фото freepik

І ваші шанси відчути спалах креативності найвищі, коли ви займаєтеся буденними справами, наприклад – душем. Рутинні дії дозволяють вашому розуму вільно блукати, уможливлюючи шалений потік нефільтрованих думок та асоціацій.

А проте потурання занадто нудним заняттям, як-от сидіти без діла чи гортати бездумно стрічку соцмереж, може призвести до відсутності стимулів. Це є контрпродуктивним для творчого мислення.

Коли нам дуже нудно, ми шукаємо стимуляції. Тож ми просто зупиняємо свій розум, щоб він не блукав. Це не призведе до креативності, яка нам потрібна,

– пояснив Ірвінг.

Зауважмо, що мрійливість запалює префронтальну кору головного мозку – центр прийняття рішень і регуляції поведінки. І водночас стимулює мережу стандартних режимів (DMN) мозку, забезпечуючи плавну взаємодію між різними ділянками мозку.

Активуючи DMN, ви можете відкрити для себе винахідливі ідеї, які зазвичай не помічає ваш свідомий розум. Тож якщо ви шукаєте думки для майбутньої важливої зустрічі, не треба дивитися з роззявленим ротом у вікно – сходіть у душ.