У наш час ця практика зачіпає майже всіх людей, як молодих, так і старих, і стає соціальним феноменом. Як же йому протистояти? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Думскролінг – нескінченне занурення в негатив

Це не просто феномен надмірного споживання інформації, а спіраль, яка затягує нас в атмосферу стресу. Складається враження, що все йде не так, як треба. Думскролінг як явище вибухнув під час пандемії, але, звісно, існував задовго до цього.

Термін поєднує в собі англійські слова "приреченість" і "прокручування". І головна проблема тут, що негативні новини перетворюються на вир, в якому ми постійно перебуваємо. І так думскролінг впливає на наше психічне здоров'я.

Дослідження показують прямий зв'язок між надмірним споживанням негативного контенту та підвищенням тривожності, стресу і депресії. Причиною цього є те, як наш мозок обробляє негативну інформацію – ми маємо біологічну схильність зосереджувати увагу на тому, що загрожує або занепокоює.

У сучасному суспільстві, де люди постійно натрапляють на тривожну інформацію, відчуття недовіри, безсилля, приреченості та похмурості пронизує повсякденне життя. А одним із найбільш згубних наслідків є відірваність від реальності та ізоляція.

Бо ми нічого не робимо, лише годинами спостерігаємо за світом, який, здається, руйнується на наших очах. Таке емоційне перевантаження призводить до розумової втоми, яка підриває ентузіазм і мотивацію. І наприкінці кожного дня ми відчуваємо себе все більш виснаженими й песимістичними.

Думскролінг зачіпає майже всіх людей, як молодих, так і старих – як же йому протистояти? / Фото freepik

Як розірвати це коло цифрового стресу – 4 кроки

Використовуйте додатки для управління часом. Як-от Forest, RescueTime або StayFocusd – вони є безцінними інструментами для свідомого управління часом, для обмеження часу, проведеного в соціальних мережах або на новинних сайтах.

Як-от Forest, RescueTime або StayFocusd – вони є безцінними інструментами для свідомого управління часом, для обмеження часу, проведеного в соціальних мережах або на новинних сайтах. Застосовуйте практики усвідомленості та медитацію. Вони заохочують повернутися до моменту, відійти від тривог, спричинених новинами, зменшують стрес, заспокоюють розум і допомагають відновити контроль над думками. Це справжній щит від безперервного потоку інформації.

Вони заохочують повернутися до моменту, відійти від тривог, спричинених новинами, зменшують стрес, заспокоюють розум і допомагають відновити контроль над думками. Це справжній щит від безперервного потоку інформації. Установіть здорові обмеження. Добровільне обмеження доступу до інформації шляхом встановлення певних часових інтервалів є ефективним рішенням. Читання новин має бути структурованим моментом, а не нав'язливою діяльністю. А вільні від технологій зони, як-от спальня, мають стати прихистком від цифрового потопу.

Добровільне обмеження доступу до інформації шляхом встановлення певних часових інтервалів є ефективним рішенням. Читання новин має бути структурованим моментом, а не нав'язливою діяльністю. А вільні від технологій зони, як-от спальня, мають стати прихистком від цифрового потопу. Споживайте інформацію збалансовано. Замість того, щоб тонути в потоці поганих новин, слід спробувати розширити своє інформаційне споживання у царині позитивних або конструктивних тем. Є безліч натхненного контенту, мотиваційних історій чи оздоровчих платформ, що живлять розум і творчість.

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