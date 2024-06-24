Безалкогольний алкоголь: що це таке і чому він такий дорогий
Джерело:Country & Town House
Звичайна пляшка джину, наприклад, Gordon's, коштує в Англії 15 фунтів, а його безалкогольна версія – лише на 3 фунти менше. Безалкогольне пиво зазвичай коштує так само, як і алкогольне, аналогічна історія з безалкогольним вином.
Зрозуміло, що люди запитують, чому ці безалкогольні напої такі дорогі. Адже алкоголь коштує дорого через витрати на мито, а його безалкогольні версії не обкладаються таким податком. Що ж тут відбувається?
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Що таке безалкогольний алкоголь
Безалкогольний алкоголь – це термін, який використовують для опису напоїв, що мають смак і вигляд традиційних алкогольних. Але вони не містять значної кількості алкоголю або взагалі обходяться без нього.
Такі напої створюють для людей, які:
- хочуть насолоджуватися смаком улюбленого алкоголю без вживання самого алкоголю,
- не хочуть відчувати наслідків, як-от сп'яніння,
- хочуть дотримуватися здорового способу життя,
- або ж брати участь у соціальних заходах, де зазвичай споживаються алкогольні напої.
До таких напоїв зараховують безалкогольне пиво, безалкогольне вино (зазвичай алкоголю там менше за 0,5%), безалкогольні коктейлі (моктейлі) тощо.
Нині такі напої стають все більш популярними серед споживачів, які хочуть зменшити споживання алкоголю з різних причин.
Чому безалкогольний алкоголь такий дорогий
- Інгредієнти преміумкласу. У більшості алкогольних напоїв переважає смак алкоголю, безалкогольним напоям доводиться докладати більше зусиль для створення відповідного смаку. А це часто вимагає дорогих інгредієнтів, особливих рослинних компонентів, трав та спецій.
- Складні виробничі процеси. Процеси пивоваріння та дистиляції, які використовують в алкогольній галузі, відомі сотні років. Безалкогольна ж сфера все ще молода, і брендам доводиться відкривати для себе і створювати нову інфраструктуру.
- Додаткова логістика. Такі напої повинні пройти процес деалкоголізації. Це додатковий етап виробництва, який збільшує вартість. Особливо тому, що ці технології часто не розташовані поблизу місця виробництва базового продукту (наприклад, пива або вина), що створює додаткові транспортні та логістичні витрати.
- Особливий маркетинг. Безалкогольні бренди стверджують, що не просто копіюють алкоголь, а створюють новий жанр напоїв, а це вимагає неабиякої кількості маркетингу. Світ безалкогольних напоїв стрімко розвивається останніми роками, та це все ще відносно молодий ринок, і компанії докладають чимало зусиль, щоб виділитися на ньому та змінити ставлення до вживання алкоголю.