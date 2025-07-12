Бумераскінг відштовхує від вас людей: що це за звичка та як її уникнути

Певні ваші дії та звички можуть робити вас менш привабливим для оточення. І якщо для вас важливо, щоб так не було – уникайте бодай бумераскінгу.

Це не про зовнішність, і не про бумерів, тут інший контекст. Розповімо про нього на 24 Каналі із посиланням на GQ.

Дивіться також Експерт зі стосунків назвав єдину річ, на якій тримаються усі щасливі шлюби

Що таке бумераскінг і як він може псувати вам життя?

Що може зробити нас більш впевненими та привабливими для інших людей? Це вдало підібрані парфуми, доречний та гарний одяг, правильна зачіска тощо. Але, на жаль, поза зовнішністю є дещо, що може мати зворотний ефект.

Психолог Клей Дрінко назвав одну особливу звичку, яка може зробити вас менш привабливим, створювати враження неприємної й нещирої людини. Це бумераскінг.

Багато людей потрапляють у цю пастку, думаючи, що це не проблема, ба навіть більше – що це робить їх цікавішими. Але відбувається навпаки, і ви можете здаватися зарозумілою та нарцисичною людиною.

Отже, Бумераскінг (boomerasking) – це коли хтось ставить питання в розмові, а потім відповідає на нього одразу сам або відповідає після відповіді співрозмовника.

Бумераскінг робить нас токсичними людьми в очах співрозмовників / Фото stockking@freepik

Варто знати Як спілкуватися з людиною, яка вам дуже не подобається

Назва звички пов'язана з киданням бумеранга, який повертається на те саме місце. В контексті – це коли хтось запитує тільки для того, щоб дати свою відповідь, байдуже до участі інших людей у розмові.

Це техніка монополізації розмови , щоб говорити про себе, але з ілюзією, нібито ви цікавитеся іншою людиною і тим, що вона має сказати. Наприклад, питання-бумеранг – це коли хтось запитує вас, як ваші справи, тільки щоб розповісти про свої.

, щоб говорити про себе, але з ілюзією, нібито ви цікавитеся іншою людиною і тим, що вона має сказати. Наприклад, питання-бумеранг – це коли хтось запитує вас, як ваші справи, тільки щоб розповісти про свої. Людина, що вдається до бумераскінгу, хоче похвалитися своїми досягненнями чи планами, або поскаржитися, або просто поділитися чимось про себе.

Чому це робить її непривабливою? Тому що вона здається егоцентричною, неприємною людиною, яка цікавиться лише своїми відповідями, проблемами й темами.

Щоб уникнути цього, треба всього лише дозволити людині, з якою ви розмовляєте, говорити, відповідати на ваші запитання. І, звісно, треба присвятити свою увагу її відповідям, а не собі. Потрібно прагнути пізнати іншу людину і показувати їй, що ви дійсно цікавитеся нею та її словами.