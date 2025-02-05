Але чи робите ви відтискання правильно? 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness допоможе розібратися.
Дивіться також Ідеально для сталевих ніг: 5 вправ на 30 хвилин
Ідеальне відтискання – ось воно яке
Ми розуміємо, як важко перемогти звичку до олдскульного виконання цієї вправи, адже більшість людей відтискаються з першого свого уроку фізкультури у житті. Але щоб здобути максимальну віддачу, слід оволодіти певними тонкощами правильної техніки.
У цьому ілюстрованому посібнику ви побачите ці тонкощі від початку до кінця. Тож приглядайтеся, звертайте увагу на деталі та прокладайте свій шлях до сильнішої верхньої частини тіла.
Як зробити ідеальне віджимання / Ілюстрація The Art of Manliness
Ось на що вказують автори ілюстрації на картинці 1:
- Вирівняйте ноги, хребет і шию.
- Стисніть сідниці.
- Тримайте ноги разом.
- Розташуйте руки прямо під плечима.
Головні акценти з картинки 2:
- Тримайте пряму лінію вздовж ніг, хребта та шиї.
- Вдихайте, коли опускаєтесь на землю.
- Тримайте біцепси близько до тіла.
Важливе про картинку 3:
- Тримайте прес задіяним, коли починаєте відштовхуватися вгору.
- Опускайтеся, поки груди не торкнуться підлоги.
І 4 картинка, щоб фіналізувати результат:
- Видихніть, коли відштовхуєтесь назад.
- Не змикайте лікті вгорі, зберігайте деяку м'язову напругу.