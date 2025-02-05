Але чи робите ви відтискання правильно? 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness допоможе розібратися.

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Ідеальне відтискання – ось воно яке

Ми розуміємо, як важко перемогти звичку до олдскульного виконання цієї вправи, адже більшість людей відтискаються з першого свого уроку фізкультури у житті. Але щоб здобути максимальну віддачу, слід оволодіти певними тонкощами правильної техніки.

У цьому ілюстрованому посібнику ви побачите ці тонкощі від початку до кінця. Тож приглядайтеся, звертайте увагу на деталі та прокладайте свій шлях до сильнішої верхньої частини тіла.

Як зробити ідеальне віджимання / Ілюстрація The Art of Manliness

Ось на що вказують автори ілюстрації на картинці 1:

Вирівняйте ноги, хребет і шию.

Стисніть сідниці.

Тримайте ноги разом.

Розташуйте руки прямо під плечима.

Головні акценти з картинки 2:

Тримайте пряму лінію вздовж ніг, хребта та шиї.

Вдихайте, коли опускаєтесь на землю.

Тримайте біцепси близько до тіла.

Важливе про картинку 3:

Тримайте прес задіяним, коли починаєте відштовхуватися вгору.

Опускайтеся, поки груди не торкнуться підлоги.

І 4 картинка, щоб фіналізувати результат: