Фінансова зрада: брехня про гроші руйнує дуже багато стосунків – і ось чому

У Casinos Analyzer провели опитування, і воно показало, що 41% людей мають приховані від своїх половинок витрати. І 57% із них зізналися, що це зруйнувало їхні стосунки.

Це явище називають фінансовою зрадою, й іноді вона буває страшнішою за наслідками, ніж зрада інтимна. 24 Канал із посиланням на New York Post розповість про це докладніше.

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Що таке фінансова зрада і чому вона руйнує стосунки

Фінансова невірність – це коли одна людина в серйозних стосунках має фінансові секрети від іншої.

Простими словами – це коли хтось у парі бреше про свою зарплату, ховає борги, "забуває" розповісти про дорогі покупки для себе тощо. У такому разі чек – такий самий доказ зради, як чужа помада на комірі.

Джеймі Бронштейн, терапевтка з питань стосунків, у дослідженні Casinos Analyzer пояснила, що ця зрада може бути "такою самою шкідливою, як і будь-яка інша форма зради". Як і зрада в спальні чи інші види зради, вона може змусити партнера почуватися розгубленим, відкинутим, і навіть звинувачувати себе.

Як бачимо зі статистики, половина людей грають у фінансові хованки. В опитуванні брали участь 2000 чоловіків у шлюбі або з іншими серйозними стосунками, і майже кожен другий зізнався, що нечесний з половинкою щодо своїх фінансів.

Фінансова зрада іноді буває страшнішою за наслідками, ніж зрада інтимна / Фото DrazenZigic@freepik

Найпоширеніша брехня – таємний банківський дебетний рахунок, він був у 14% опитаних. 13% мовчали про свої витрати, а 12% мали таємну кредитну картку. Кожен четвертий сказав, що йому було соромно або ніяково зізнатися, а кожен п'ятий – що просто не знав, як порушити цю тему.

При цьому аж 48% чоловіків заявляли, що відчувають необхідність бути фінансово успішними, і 27% пояснювали все це тиском суспільства.

Бронштейн наголошує, що фінансова зрада підриває довіру у парі. При цьому зраджена людина часто відчуває, що щось не так, але не знає чому. І з часом це створює "емоційну дистанцію та розрив, який важко подолати".

Тож терапевтка радить "говорити про витрати, навіть якщо це неприємно", і з цим відновлювати зв'язок, щоб краще розуміти одне одного. Зрештою, саме так і будують довіру.