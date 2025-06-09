І, якщо вірити результатам дослідження, існує висока ймовірність зради під час відпустки. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на опитування, проведене Radical Storage.

Дивіться також Популярна модель розповіла, як чоловік втік з побачення з нею: що його налякало

Що таке "туристичний синдром", і до чого тут зради

Можемо припустити, що існує таке поняття як "туристичний синдром". Воно б мало описувати тих, хто під час подорожей пускається берега та робить те, про що може потім дуже і дуже сильно пошкодувати.

Так, опитування продемонструвало: 4 з 10 респондентів (41,3%) зізнався, що під час подорожей зраджував партнера. Погодьтесь, цифра аж ніяк не втішна. Доб'ємо вас ще цифрами: чоловіки частіше зраджували під час відпустки – 46,5% проти 37,9%.

Для порівняння! Під час відпустки порушували закон 42,5% людей. Отже, зради і правопорушення тут мають певний паритет, прости Господи.

Зауважимо, що 28,8% сказали, що навідувались до стриптиз-клубу. А от 35,7% заявляли, що частіше ходять до подібних закладів під час відпустки. А от 12,9% частіше звертаються до представниць секс-індустрії у мандрівці.



Під час відпустки 4 з 10 людей зраджують / Інфографіка Radical Storage

Також опитування досліджувало низку інших випадків, пов'язаних з поїздками за кордон. До прикладу, крадіжка або руйнування майна, фотографування у непристойних позах зі статуями.

На жаль, це опитування не мало на меті зрозуміти мотиви зрадників. Зрештою, їх можна зрозуміти. Адже коли ти перебуваєш далеко від дому, і відчуваєш, що тебе ніхто не може застукати, – ти робиш те, про що потім можеш пошкодувати.

Ясна річ, відпустка не дорівнює зраді. Втім, слід розуміти, що відсутність спільного відпочинку може стати поштовхом до стрибка у гречку, як би нам сумно не було це визнавати.

Це цікаво Як повернути втрачену дружбу: стратегія примирення з 5 кроків

Але дуже важливо. Не потрібно відразу ж підозрювати свою кохану людину. Особливо нині, під час повномасштабного вторгнення, коли чимало пар вимушено зберігають стосунки на відстані. Втім, якщо раптом ви виявите дивний імпульс, згадайте цю статтю. Можливо, вона допоможе вам не наробити дурниць.