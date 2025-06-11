Тренування 6-6-6 набирає популярність: що в ньому так приваблює людей

Багато людей хочуть схуднути, ще більше – просто підтримувати фізичну форму, а тому ходять до спортзалів зі складними планами тренувань та шукають ефективні дієти. Але це не завжди потрібно – іноді найпростіші дії дають найкращі результати.

Одна з таких – це метод 6-6-6, який просто зараз набирає популярності, бо його легко виконувати й він є дуже ефективним. При цьому вам не потрібне жодне обладнання, лише пара взуття та бажання. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Тренд ходьби 6-6-6: що це таке і як працює

Тренування 6-6-6 – це про ходьбу. А цифри розшифровуються так: треба ходити 60 хвилин на день о 6 ранку або 6 вечора з 6-хвилинною розминкою та 6-хвилинним охолодженням.

Розминка тут – це теж ходьба, 6 хвилин, тільки повільним темпом. Вона допомагає підготувати тіло і розслабити м'язи.

тут – це теж ходьба, 6 хвилин, тільки повільним темпом. Вона допомагає підготувати тіло і розслабити м'язи. Потім ходіть 60 хвилин швидким темпом . Інтенсивні тренування не всім підходять, а от ходьба – це низький рівень навантаження. Вона безпечна, не навантажує суглоби, але все одно працює для поліпшення витривалості, серця і спалювання калорій.

. Інтенсивні тренування не всім підходять, а от ходьба – це низький рівень навантаження. Вона безпечна, не навантажує суглоби, але все одно працює для поліпшення витривалості, серця і спалювання калорій. І насамкінець ще 6 хвилин повільним темпом, щоб охолонути. Це допомагає серцевому ритму повернутися до норми, розслабляє тіло і запобігає скутості м'язів.

Ходьба 6-6-6 просто зараз набирає популярності, бо її легко виконувати й вони є дуже ефективною / Фото freepik

Який обрати час доби – вирішуйте самі, але врахуйте кілька факторів.

Ранкові прогулянки сприяють спалюванню жиру, особливо ходьба перед сніданком – це може сприяти схудненню. А ще допомагають очистити розум, покращують настрій і зменшують стрес.

прогулянки сприяють спалюванню жиру, особливо ходьба перед сніданком – це може сприяти схудненню. А ще допомагають очистити розум, покращують настрій і зменшують стрес. Вечірня прогулянка – чудовий спосіб розслабитися після довгого дня. Вона також може знизити стрес, очистити розум і допомогти краще спати вночі.

Та коли вже обрали час – дотримуйтеся саме його регулярно. Це допоможе вам сформувати міцну звичку.

Де ходити? Виберіть безпечне і тихе місце. Якщо поблизу немає парку або бігової доріжки, гуляйте по своєму району. Тільки надягніть легкий одяг і зручне взуття.

І не поспішайте – якщо години забагато, почніть з 30 хвилин, і поступово збільшуйте час. Ходіть у своєму темпі, робіть короткі перерви, якщо потрібно. Головне – будьте послідовними.