А проте вчена і засновниця WalkActive Джоанна Голл стверджує, що багато хто несвідомо розвиває погані звички ходьби, які з часом негативно впливають на поставу, суглоби й навіть настрій. Що це за звички – розповість 24 Канал завдяки GQ.

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Найпоширеніші помилки під час ходьби

Стегна. Більшість людей, каже Джоанна Голл, схильні надмірно використовувати стегна, а саме м'язи в передній їхній частині. Але вони призначені для підтримки руху, а не щоб керувати ним. В ідеалі ходьба повинна задіювати сідниці та прес, але ці ключові групи м'язів часто використовують недостатньо.

Більшість людей, каже Джоанна Голл, схильні надмірно використовувати стегна, а саме м'язи в передній їхній частині. Але вони призначені для підтримки руху, а не щоб керувати ним. В ідеалі ходьба повинна задіювати сідниці та прес, але ці ключові групи м'язів часто використовують недостатньо. Хода. Якщо ваша нога приземляється пласко, а не плавно перекочується з п'яти на носок, ви не просто неефективно рухаєтесь, а посилаєте ударні хвилі вгору по суглобах. З часом це призводить до болю в колінах і напруженості в литках.

Якщо ваша нога приземляється пласко, а не плавно перекочується з п'яти на носок, ви не просто неефективно рухаєтесь, а посилаєте ударні хвилі вгору по суглобах. З часом це призводить до болю в колінах і напруженості в литках. Голова. Це коли вона нахилена вперед або коли ваші очі постійно прикуті до тротуару або до телефону. Так ви порушуєте рівновагу і перевантажуєте верхній відділ хребта. Це не тільки впливає на поставу, але й може погіршити настрій.

Це коли вона нахилена вперед або коли ваші очі постійно прикуті до тротуару або до телефону. Так ви порушуєте рівновагу і перевантажуєте верхній відділ хребта. Це не тільки впливає на поставу, але й може погіршити настрій. Руки. Багато людей не замислюються, як рухаються їхні руки під час ходьби. Та якщо вони висять вільно або рухаються не синхронно з ногами, ви можете втратити цінний імпульс. Натомість мають бути контрольовані махи руками, які починаються з плеча, а не з ліктя.

Багато хто несвідомо розвиває погані звички ходьби, і це варто виправити / Фото senivpetro@freepik

Як ходити правильно

Гарвардський інститут здоров'я радить зробити деякі корективи у вашій ході, щоб ходити правильно. Ось вони: