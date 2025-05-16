А проте вчена і засновниця WalkActive Джоанна Голл стверджує, що багато хто несвідомо розвиває погані звички ходьби, які з часом негативно впливають на поставу, суглоби й навіть настрій. Що це за звички – розповість 24 Канал завдяки GQ.
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Найпоширеніші помилки під час ходьби
- Стегна. Більшість людей, каже Джоанна Голл, схильні надмірно використовувати стегна, а саме м'язи в передній їхній частині. Але вони призначені для підтримки руху, а не щоб керувати ним. В ідеалі ходьба повинна задіювати сідниці та прес, але ці ключові групи м'язів часто використовують недостатньо.
- Хода. Якщо ваша нога приземляється пласко, а не плавно перекочується з п'яти на носок, ви не просто неефективно рухаєтесь, а посилаєте ударні хвилі вгору по суглобах. З часом це призводить до болю в колінах і напруженості в литках.
- Голова. Це коли вона нахилена вперед або коли ваші очі постійно прикуті до тротуару або до телефону. Так ви порушуєте рівновагу і перевантажуєте верхній відділ хребта. Це не тільки впливає на поставу, але й може погіршити настрій.
- Руки. Багато людей не замислюються, як рухаються їхні руки під час ходьби. Та якщо вони висять вільно або рухаються не синхронно з ногами, ви можете втратити цінний імпульс. Натомість мають бути контрольовані махи руками, які починаються з плеча, а не з ліктя.
Багато хто несвідомо розвиває погані звички ходьби, і це варто виправити / Фото senivpetro@freepik
Як ходити правильно
Гарвардський інститут здоров'я радить зробити деякі корективи у вашій ході, щоб ходити правильно. Ось вони:
- Ходіть струнко. Уявіть, що вас тягне струна від маківки до маківки. Таке витягування не лише додає впевненості, але й дозволяє глибше дихати та робити більш потужні кроки.
- Тримайте очі на горизонті. Зосередьтеся на 3 – 6 метрах уперед. Це зменшує напругу і дозволяє бути в курсі того, що вас оточує.
- Відведіть плечі назад і розслабтеся. Ця позиція звільняє рухи рук і запобігає сповзанню плечей до вух.
- Махайте руками як маятниками, вперед і назад від плечей, а не від ліктів. Не дозволяйте рукам перетинати тіло або підійматися над грудьми.
- Підтягніть прес, але не втягуйте куприк і не перегинайте спину. Нейтральний таз сприяє кращому вирівнюванню і зменшує навантаження.
- Крокуйте легко. Прагніть до перекату з п'яти на носок у кожному кроці. Ваша мета – плавний і спокійний крок.