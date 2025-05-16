Тренування HIRT розроблене для спалювання жиру та набирання м'язової маси одночасно. Докладніше про нього розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що варто знати про метод інтенсивних тренувань HIRT

Перелік вправ, які входять до HIRT, опублікував Люк Зоккі, тренер Кріса Гемсворта. Ця фізична активність має багато спільного з високоінтенсивними інтервальними тренуваннями HIIT.

Як ви помітили, абревіатури майже не відрізняються, тобто висока інтенсивність залишається – але тепер доведеться мати справу з опором, який дозволяє нарощувати м'язи та спалювати жир одночасно.

Метод HIRT розробив сам Зоккі, який під час інтенсивних тренувань або підготовки Гемсворта потребував коротких серій, за допомогою яких можна було б впоратися з усіма завданнями за одне заняття та досягати швидких результатів.

HIRT базується на послідовному виконанні силових вправ без відпочинку між ними, але з відпочинком між підходами. Мета – підтримувати інтенсивність на максимальному рівні, навіть якщо рухи не є типовими для кардіо.

Тренування HIRT розроблене для спалювання жиру та набирання м'язової маси одночасно / Фото artphotostudio@freepik

Часові періоди для кожної вправи зазвичай короткі, не більше за 10 повторень, але загалом раундів досить багато. Тому ви відчуєте виснаження, навіть якщо тренувалися 20 чи 30 хвилин.

Є варіанти для початківців, але метод в основному спрямований на тих, хто вже має досвід в тренажерному залі. Вищий темп і менша кількість перерв можуть збільшити ризик травм, якщо ви вже не опанували хорошу техніку виконання кожної вправи.

Прикладом є вправа, яку Гемсворт і Зоккі демонстрували кілька років тому – "Диявольський опік". Ця вправа вимагає обладнання, але є безліч альтернативних варіантів з гантелями або власною вагою, які можна виконувати вдома.