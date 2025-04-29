Однак за розумного використання ШІ може підвищити вашу креативність і розширити можливості, оптимізуючи нудні завдання і вивільняючи час на задоволення. 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness розповість, як це можна застосувати у діловій та професійній сфері.

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Як ШІ може допомагати вам у діловій та професійній сферах

Працюйте над бізнес-проблемами. До прикладу, Claude можна використовувати задля допомоги в обдумуванні бізнес-проблем. Ви можете розповісти йому про свою ідею, про те, що плануєте зробити, про проблеми, які ви обмірковуєте тощо. Потім ви будете спілкуватися з ШІ в чаті, коли працюватимете над різними питаннями. Це не означає очікувати чітких відповідей від ШІ, а скоріше застосовувати його як резонансну дошку для власних роздумів.

До прикладу, Claude можна використовувати задля допомоги в обдумуванні бізнес-проблем. Ви можете розповісти йому про свою ідею, про те, що плануєте зробити, про проблеми, які ви обмірковуєте тощо. Потім ви будете спілкуватися з ШІ в чаті, коли працюватимете над різними питаннями. Це не означає очікувати чітких відповідей від ШІ, а скоріше застосовувати його як резонансну дошку для власних роздумів. Аналізуйте дані. Ви можете використовувати ChatGPT для аналізу різноманітних наборів чи баз даних. Наприклад, завантажити CSV-файл зі статистикою і поставити ChatGPT запитання щодо неї. Раніше на такий аналіз йшли години, а з ШІ зараз процес займає лише кілька хвилин.

За розумного використання ШІ може підвищити вашу креативність і розширити можливості / Фото freepik

Виправляйте помилки у своєму коді. Якщо ви, наприклад, створюєте сайти, то майже напевне натрапляли на проблему, коли щось "ламалося" після оновлення або зміни коду. Тоді ви можете завантажити код у ChatGPT та запитати: "Що спричиняє поломку?" Те, на що раніше йшла година гугління та спроб і помилок, тепер усувається за якусь секунду.

Якщо ви, наприклад, створюєте сайти, то майже напевне натрапляли на проблему, коли щось "ламалося" після оновлення або зміни коду. Тоді ви можете завантажити код у ChatGPT та запитати: "Що спричиняє поломку?" Те, на що раніше йшла година гугління та спроб і помилок, тепер усувається за якусь секунду. Спрощуйте термінологію. Наприклад, юридичну. Маєте незрозумілий контракт? Завантажте його в ChatGPT і попросіть викласти все простою мовою.

А коли ви закінчили виконувати складні завдання та вирішили поїхати у відпустку, то й тут ШІ може стати у пригоді. Буває важко розібратися з усіма варіантами готелів у пункті призначення, щоб знайти той, який підходить саме вам. Тож ChatGPT готовий дати вам кілька рекомендацій на основі простих, але конкретних запитів. До прикладу: "Який готель у Києві підходить для сімейного відпочинку, розташований у тихому районі й має гарний тренажерний зал?"