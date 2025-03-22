Іншими словами, дослідники довели, що наше тіло не старіє лінійно. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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У 40 і 60 років: як важкі біологічні удари змінюють наше тіло

Отже, ми зазнаємо двох великих біологічних потрясінь, приблизно у 44 роки та на початку 60-х. Одного ранку ви можете прокинутися й усвідомити, що досить сильно постаріли – і це не образно кажучи.

40 років – перший важкий удар. Стенфордські дослідники проаналізували понад 135 000 молекул і мікробів у добровольців віком від 25 до 75 років і виявили, що наша біологія зазнає раптової мутації приблизно у 44 роки. Що саме змінюється?

Метаболізм алкоголю та кофеїну сповільнюється. Тобто келих вина за вечерею і ранковий еспресо вибивають вас з колії швидше, ніж раніше.

алкоголю та кофеїну сповільнюється. Тобто келих вина за вечерею і ранковий еспресо вибивають вас з колії швидше, ніж раніше. Жири починають бунтувати, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань.

починають бунтувати, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань. Шкіра і м'язи втрачають еластичність і тонус.

60 років – другий пік. Дослідники визначили, що у цей час раптово погіршується ціла низка біологічних параметрів. Радикально змінюються 2 речі:

Вуглеводний обмін стає примхливим, що призводить до швидшого набору ваги.

обмін стає примхливим, що призводить до швидшого набору ваги. Функція нирок починає слабшати, а імунітет втрачає ефективність, тобто ми стаємо більш вразливими до хвороб.

Ми зазнаємо двох великих біологічних потрясінь – приблизно у 44 роки та у 60 / Фото javi_indy@freepik

Чому ці зміни відбуваються саме в ці періоди нашого життя?

Дослідники кажуть, що у 40 зміни можуть бути пов'язані зі способом життя – збільшенням споживання алкоголю, накопиченням втоми, стресами на роботі та в сім'ї тощо, а також з гормональними змінами.

– збільшенням споживання алкоголю, накопиченням втоми, стресами на роботі та в сім'ї тощо, а також з гормональними змінами. У 60 же років починають з'являтися вікові захворювання – серцево-судинні, нейродегенеративні тощо.

Хороша новина в тому, що приймати ці зміни, нічого не роблячи, зовсім не обов'язково. Буквально кілька коригувань у способі життя можуть обмежити шкоду.

Тобто у 40 скоротіть споживання алкоголю, регулярно займайтеся спортом і навчіться краще справлятися зі стресом.

скоротіть споживання алкоголю, регулярно займайтеся спортом і навчіться краще справлятися зі стресом. А у 60 їжте більш збалансовану їжу, продовжуйте займатися фізичними вправами й уважно стежте за здоров'ям серцево-судинної та імунної систем.

Отже – так, старіння неминуче, але ж можна й не старіти погано. Найкраще передбачити ці зміни до того, як вони постукають у ваші двері, і кинути виклик своєму біологічному годиннику.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібен діагноз або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.