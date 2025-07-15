Як римляни змогли побудувати імперію без штанів і чим захищали своїх солдатів від холоду

Стародавні римляни не носили штанів, тому що вважали їх смішними. А ще тому, що це був типовий одяг всяких варварів, з якими Рим століттями воював.

Але це міф, нібито римляни носили тільки легенькі туніки та тоги. Крім того, легіонери воювали у краях із дуже різним кліматом, і мали захищати себе від дощів та холодів, пише 24 Канал.

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Як штани перемогли Рим?

Давні римляни ходили без штанів і чудово себе почували, розповідають в Atlas Obscura. Середземноморський клімат дозволяв їм таку розкіш, як легкий одяг. Але це справді була трохи розкіш – особливо тоги, що були радше офіційним одягом багатших громадян.

Штани ж твердо асоціювалися з варварами – а їх зображали й описували тільки як злих, агресивних, некрасивих і дурних. Кажуть, якось одного римлянина виправдали в суді з аргументом: "Та він же ж варвар, що з нього взяти – он, гляньте, у штанах ходить". Чомусь тоді це вважали за пом'якшувальну обставину.

– а їх зображали й описували тільки як злих, агресивних, некрасивих і дурних. Кажуть, якось одного римлянина виправдали в суді з аргументом: "Та він же ж варвар, що з нього взяти – он, гляньте, у штанах ходить". Чомусь тоді це вважали за пом'якшувальну обставину. Отже, пропаганда була ефективною, і хоча зручність штанів у Римі визнавали, надягати їх тривалий час не хотіли. Ба більше, у 397 році імператорський дім видав офіційну заборону носити у Римі штани, а заодно й на чоботи. Покарання за порушення встановили суворе – вічне вигнання.

носити у Римі штани, а заодно й на чоботи. Покарання за порушення встановили суворе – вічне вигнання. Але не сприймайте це за якийсь вибрик – то була дуже продумана дія: штани й чоботи сприймали як однострій, військову форму, а отже цією забороною з Вічного Міста спробували прибрати "нестабільний елемент" – найманців, які могли бунтувати та загрожувати громадянам.

Через 13 років після видання заборони вестготи Аларіха вдерлися до Риму та розграбували його. Здається, відтоді про проблеми зі штанами більше ніхто не згадував. А через якихось сто років раптом виявилося, що штани перемогли – і стали частиною офіційної уніформи двору. Вчені досі не пояснили, як так сталося – може, просто тому, що штани дійсно зручні.

У Римі справді полюбляли туніки, але легіонери дбали про потужніший захист / Колаж 24 Каналу фото North Wind і National Trust

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Чим захищалися легіонери Риму від дощів та морозів?

Щодо армії, то, звісно, і без штанів римські військові майже без проблем будували імперію для Вічного Міста. Нагадаємо, вони захопили Галлію, Германію та частину Британії з геть не теплим кліматом. Як вони захищалися там від дощу, холоду, ба навіть снігу?

По-перше, як пише Imperium Romanum, у них були важкі плащі – трохи легші паенули з капюшонами та значно важчі сагуми. Їх просякали тваринним віском, тож плащі були дуже стійкими до води.

– трохи легші паенули з капюшонами та значно важчі сагуми. Їх просякали тваринним віском, тож плащі були дуже стійкими до води. Також легіонери захищали шию хустками, мали теплі шиті або в'язані шкарпетки (родичі присилали такі у Британію, про що свідчать знайдені листи) та обмотували литки тканиною проти морозу.

Але, погодьтеся, зі штанами було б зручніше. От і римські солдати так подумали – спершу обережно, а далі все частіше й частіше. Зрештою, вони адаптувалися до прохолодніших погодних умов і часто використовували для цього місцеві рішення – може, з огидою, хто зна, але все ж вони опинилися в штанах.