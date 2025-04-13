Чорнила на нашій шкірі були символами ідентичності, самовираження та навіть табу. 24 Канал із посиланням на Rad Ink розповість докладніше.

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Від стародавніх єгиптян до сучасних тату-салонів

У татуювань дуже давні корені. Стародавній Єгипет, елліністична Греція, імператорський Рим, кельтські суспільства і багато інших – усі вони мали у своїй культурі тату.

Ці цивілізації практикували свої унікальні стилі та вкладали особливі значення у татуювання. Вони часто використовуючи тату як невіддільну частину релігії та культурної ідентичності.

Татуюваннями також позначали статус, обряди переходу та багато іншого. Наприклад, давньоєгипетські тату слугували духовним і захисним цілям. Складні візерунки із зображеннями богів, тварин і символів відбивали вірування та звичаї людей Єгипту того часу.

Деякі з найдавніших свідчень тату можна знайти на татуйованих муміях, яким понад 4 000 років, тобто вони з часів будівництва Великих пірамід.

У Стародавній Греції та Римі татуювання використовувалися вже інакше – часто як засіб ідентифікації для рабів, злочинців та солдатів. У греко-римській культурі ці малюнки на шкірі слугували формою комунікації, ознакою покарання і ганьби.

Це одна з головних причин, чому популярність тату завжди крокувала поруч зі стигматизацією. У різних суспільствах вони часто асоціювалися зі злочинністю, девіантністю чи низьким соціальним статусом. Зараз ці стигми поступово зникають.

Чорнила на нашій шкірі вже тисячі років є символами ідентичності та самовираження / Колаж 24 Каналу фото freepik

Кельтські традиції татуювання відомі складними візерунками та символами, що представляють природу, духовність та племінну ідентичність. Кельти часто робили татуювання як символ сили, захисту та для того, щоб показати свої бойові успіхи.

Корінні народи з різних куточків світу також використовували натільне тату для відзначення важливих життєвих подій і досягнень.

Мистецтво татуювання, звісно, значно розвинулося з плином часу. Особливо з епохи Відродження – тоді різні дослідники натрапляли на татуйовані корінні народи, і привозили цю практику в Європу.

Цей новий інтерес призвів до розробки нових технік та інструментів для татуювання, а отже й проклав шлях до сучасної тату-індустрії.

Нині тату-майстри кваліфіковані та креативні, пропонують широкий вибір стилів та дизайнів. Їх часто визнають справжніми художниками, а їхні роботи виставляють у галереях.

Чому ж вони стали такими популярними? Бо це універсальний засіб (який до того ж завжди з вами) для зображення особистої ідентичності, переконань, приналежності, зрештою – це унікальна форма самовираження через бодіарт.