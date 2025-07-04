Якщо ці 10 знаків на панелі змушують вас панікувати – припиніть: а ось як треба діяти

Деякі індикатори на панелі приладів вашого автомобіля можуть тривожити на дорозі. Особливо за браку відповідного досвіду.

Але не треба панікувати, забачивши якийсь червоний символ – просто знайте, як в таких ситуаціях реагувати. Ось про 10 найпоширеніших і розповімо на 24 Каналі завдяки Car and Driver.

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Пояснюємо 10 найпоширеніших знаків на панелі приладів, які лякають водіїв

Низький рівень пального. Засвітилася лампочка бензобака? Не переживайте, більшість автомобілів можуть проїхати ще 50 – 80 кілометрів після загоряння індикатора. Спокійно оберіть заправку, найближчу чи улюблену, але й зменшіть витрату пального – як-от вимкнувши кондиціонер і їдучи плавно.

Засвітилася лампочка бензобака? Не переживайте, більшість автомобілів можуть проїхати ще 50 – 80 кілометрів після загоряння індикатора. Спокійно оберіть заправку, найближчу чи улюблену, але й зменшіть витрату пального – як-от вимкнувши кондиціонер і їдучи плавно. Перегрів двигуна. Червоний термометр на панелі? Це сигнал про перегрів. Тут реагуйте зразу – негайно вимкніть кондиціонер, увімкніть обігрівач, щоб відвести тепло, і зупиніться в безпечному місці. Перевірте рівень охолоджувальної рідини, коли охолоне сам двигун.

Червоний термометр на панелі? Це сигнал про перегрів. Тут реагуйте зразу – негайно вимкніть кондиціонер, увімкніть обігрівач, щоб відвести тепло, і зупиніться в безпечному місці. Перевірте рівень охолоджувальної рідини, коли охолоне сам двигун. Check Engine. Якщо ви побачили цей знак, слід визначити, чи сталися дрібні негаразди, а чи серйозні проблеми. Тобто не ігноруйте, але й не панікуйте. У цій ситуації знадобиться діагностичний сканер, якщо маєте, або звернення до СТО.

Якщо ви побачили цей знак, слід визначити, чи сталися дрібні негаразди, а чи серйозні проблеми. Тобто не ігноруйте, але й не панікуйте. У цій ситуації знадобиться діагностичний сканер, якщо маєте, або звернення до СТО. Низький тиск оливи. Червона лампочка оливи – важливий тривожний сигнал. Реагуйте спокійно, але швидко – зупиніться, перевірте рівень оливи та долийте, якщо потрібно. Якщо проблема не зникає, доведеться звернутися до механіків.

Варто знати, як реагувати на тривожні індикатори приладової панелі автомобіля / Колаж 24 Каналу фото vecteezy

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Проблема з акумулятором. Індикатор батареї може вказувати на проблеми з електрикою. Щонайменше, перевірте клеми акумулятора, але тут теж варто поїхати до фахівців.

Індикатор батареї може вказувати на проблеми з електрикою. Щонайменше, перевірте клеми акумулятора, але тут теж варто поїхати до фахівців. Низький тиск у шинах. Світиться значок шини? Перевірте тиск у всіх колесах манометром і підкачайте до рекомендованого рівня.

Світиться значок шини? Перевірте тиск у всіх колесах манометром і підкачайте до рекомендованого рівня. Проблема з гальмами. Тут особлива увага – червоний знак гальм вимагає негайної зупинки. Перевірте рівень гальмівної рідини та стан гальмівних колодок.

Тут особлива увага – червоний знак гальм вимагає негайної зупинки. Перевірте рівень гальмівної рідини та стан гальмівних колодок. ABS (антиблокувальна система). Якщо горить її індикатор, це значить, що гальма працюють, але система може мати якісь несправності. Тож треба їхати до СТО.

Якщо горить її індикатор, це значить, що гальма працюють, але система може мати якісь несправності. Тож треба їхати до СТО. SRS (подушки безпеки). Цей індикатор сигналізує про проблему з подушками безпеки. Це не впливає на рух, але, самі розумієте, відкладати діагностику не варто.

Цей індикатор сигналізує про проблему з подушками безпеки. Це не впливає на рух, але, самі розумієте, відкладати діагностику не варто. ESP (системи стабілізації). Індикатор системи стабілізації може загорятися на слизькій дорозі. Якщо він не гасне – перевірте датчики.

Загалом, залишайтеся спокійним у будь-якій ситуації. Вивчіть інструкцію до автомобіля та регулярно обслуговуйте машину, щоб уникнути несподіваних проблем.