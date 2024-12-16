Бо хтось у світі сновидінь шукає порятунку від стосунків, а у когось все добре, але в грудях може боліти від хвилювання. Докладніше про сни зі зрадою розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Вам приснилася зрада партнера: що це може означати

Якими б не були перші хвилини після пробудження, зрада є постійним героєм наших снів. Опитування, проведені в США, показали, що третині людей снилася зрада. Але що це означає? Чи може такий сон розповісти нам щось про наші стосунки?

Цікаво відзначити, що зрада уві сні може відбуватися з різними суб'єктами та в різний час. Фігурувати можуть незнайомі люди, знайомі, колеги, друзі й навіть колишні. І тут перше питання, яке часто виникає у людей (якщо їм приснилося, що зраджують вони) – чи повинні ми відчувати провину, чи є тут місце для етичної відповідальності?

Зігмунд Фройд, батько психоаналізу, писав, що сновидіння можуть бути одним зі способів, за допомогою яких наша підсвідомість виражає себе. Тобто це замаскована реалізація пригніченого бажання.

Психотерапевтка та сексологиня Валерія Рандоне зауважує, що іноді ми навіть не усвідомлюємо цього бажання, і тоді наша етична відповідальність якось зменшується. А інколи усвідомлюємо – що ця думка роїться у нас в голові.

Опитування у США показали, що третині людей снилася зрада – але що це означає? / Фото master1305@freepik

Це може бути позиція або гра, яку ми не можемо попросити у нашого партнера (наприклад, сексуальні експерименти). Або це може бути слабкість, яку ми розвинули до колеги по роботі.

З погляду нейронауки, сновидіння – це процес упорядкування досвіду і спогадів, а активність сновидінь є сигналом про щось, пов'язане з нашим життям наяву. І за це ми не повинні себе засуджувати, та рано чи пізно повинні з цим змиритися.

Також важливим є аспект незадоволеності у стосунках. Деякі пари не є ні щасливими, ні нещасними, тобто живуть у підвішеному стані, і їм просто не вистачає сміливості розлучитися. Іноді вони зраджують одне одному, випускаючи пару, або мріють про зраду (і тому вона їм сниться).

Якщо ж трапляються сни про партнера, який вам зраджує, то це зазвичай захисний механізм. Рандоне каже, деякі люди бачать уві сні зраду партнера, щоб якось зменшити можливість того, що ця подія матеріалізується наживо. Грубо кажучи, щоб не страждати від надмірних ревнощів.

Для когось цей тип сновидінь може означати й інше – що страх бути покинутим у них є досить сильним. Це більш імовірно, якщо в недавньому минулому вони переживали відторгнення або нехтування з боку коханої людини.

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