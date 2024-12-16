Потому что кто-то в мире сновидений ищет спасения от отношений, а у кого-то все хорошо, но в груди может болеть от волнения. Подробнее о снах с изменой рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Вам приснилась измена партнера: что это может означать

Какими бы ни были первые минуты после пробуждения, измена является постоянным героем наших снов. Опросы, проведенные в США, показали, что трети людей снилась измена. Но что это значит? Может ли такой сон рассказать нам что-то о наших отношениях?

Интересно отметить, что измена во сне может происходить с разными субъектами и в разное время. Фигурировать могут незнакомые люди, знакомые, коллеги, друзья и даже бывшие. И тут первый вопрос, который часто возникает у людей (если им приснилось, что изменяют они) – должны ли мы чувствовать вину, есть ли здесь место для этической ответственности?

Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, писал, что сновидения могут быть одним из способов, с помощью которых наше подсознание выражает себя. То есть это замаскированная реализация подавленного желания.

Психотерапевт и сексолог Валерия Рандоне замечает, что иногда мы даже не осознаем этого желания, и тогда наша этическая ответственность как-то уменьшается. А иногда осознаем – что эта мысль роится у нас в голове.

Опросы в США показали, что трети людей снилась измена – но что это значит? / Фото master1305@freepik

Это может быть позиция или игра, которую мы не можем попросить у нашего партнера (например, сексуальные эксперименты). Или это может быть слабость, которую мы развили к коллеге по работе.

С точки зрения нейронауки, сновидения – это процесс упорядочения опыта и воспоминаний, а активность сновидений является сигналом о чем-то, связанном с нашей жизнью наяву. И за это мы не должны себя осуждать, а рано или поздно должны с этим смириться.

Также важным является аспект неудовлетворенности в отношениях. Некоторые пары не являются ни счастливыми, ни несчастными, то есть живут в подвешенном состоянии, и им просто не хватает смелости расстаться. Иногда они изменяют друг другу, выпуская пару, или мечтают об измене (и поэтому она им снится).

Если же случаются сны о партнере, который вам изменяет, то это обычно защитный механизм. Рандоне говорит, некоторые люди видят во сне измену партнера, чтобы как-то уменьшить возможность того, что это событие материализуется вживую. Грубо говоря, чтобы не страдать от чрезмерной ревности.

Для кого-то этот тип сновидений может означать и другое – что страх быть брошенным у них является достаточно сильным. Это более вероятно, если в недавнем прошлом они переживали отторжение или пренебрежение со стороны любимого человека.

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