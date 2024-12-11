Зауважимо, що коньяк – це контрольоване найменування за походженням. А отже, існують певні правила, які регулюють його виробництво. Докладніше пише 24 Канал із посиланням на Ideal Wine Company.

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Витримка є важливою для коньяку: ось як дізнатися про її тривалість

Одне з правил – коньяк повинен перебувати на витримці принаймні рік – два. На цьому етапі здобутий у процесі подвійної дистиляції напій залишають у бочках з дуба, що росте у французькому регіоні Лімузен. Це дозволяє дозріти кольору та аромату. Чим довше напій збираються витримувати, тим у старіші бочки його заливають.

Тобто рік чи два – це мінімальна витримка, а от скільки це може тривати далі?

Тут варто зазначити, що у коньячному виробництві вік – це як почесна відзнака. У галузі використовують систему класифікації віку, яка дозволяє споживачам дізнатися, скільки часу кожній конкретній пляшці.

Як класифікують коньяки за віком та як цей вік позначають / Фото timothedurand01@unsplash

Основна система класифікації ось така:

VS. Це найпростіший рівень, що означає very special ("дуже особливий"). Так позначають коньяки, якраз витримані щонайменше 1 – 2 роки, згідно з мінімальною вимогою.

Це найпростіший рівень, що означає very special ("дуже особливий"). Так позначають коньяки, якраз витримані щонайменше 1 – 2 роки, згідно з мінімальною вимогою. VSOP. Це означає very special (або superior) old pale ("дуже особливий (або чудовий) старий блідий"). Коньяки з таким позначенням витримують у бочках з дуба Лімузен не менш як 4 роки.

Це означає very special (або superior) old pale ("дуже особливий (або чудовий) старий блідий"). Коньяки з таким позначенням витримують у бочках з дуба Лімузен не менш як 4 роки. XO. Також відомий як extra old ("дуже старий"). Коньяки, які потрапляють у цю категорію, витримують не менше 6 років.

Також відомий як extra old ("дуже старий"). Коньяки, які потрапляють у цю категорію, витримують не менше 6 років. І, нарешті, Hors d'âge. У перекладі з французької – це "поза віком". Ці коньяки дуже схожі на XO, але особливу позначку часто використовують для напоїв елітної якості. Інші назви для hors d'âge – Napoleon і Vieille Réserve, скорочено VR.

Якщо не перекладати дослівно, а в контексті, тоді категорії матимуть такий вигляд: