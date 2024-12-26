Розбираємось, яке вино найсолодше
Багатьом людям не подобаються сухі вина, це нормально, і на те ж причини. Ці напої можуть бути терпкими, оскільки таніни у їхньому складі здатні залишати в роті відчуття сухості.
Що ж, у любителів є альтернатива – багато різновидів солодких вин. Які з них найбільш якісні та найсолодші – пише 24 Канал із посиланням на Foodie.
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Який тип вина найсолодший
Солодкість вина визначається під час бродіння. Якщо багато природних цукрів залишаються після того, як вино зброджує, тобто менше з них розпадається під час ферментації, ви будете мати солодке вино.
- До найсолодших білих вин належить мускат. Це вино вважають десертним. Як правило, воно трохи сухе і має тонкий аромат папайї, цитрусових і ананаса. І його слід подавати добре охолодженим.
- Інший сорт, який може бути складніше знайти – мускатель. Його виготовляють із мускатного винограду та іноді вважають кріпленим вином через додавання бренді. Ще помітно солодкі сорти вина – сотерн і айсвайн.
Ви можете визначити солодкість вина простим обертанням келиха. Якщо побачите "ніжки", що спускаються по внутрішній стороні келиха – вино, швидше за все, солодке.Зверніть увагу: довгі ніжки, які повільно ковзають по келиху, зазвичай вказують на більш солодке і більш в'язке (хоча це може свідчити й лише про вищий вміст алкоголю). Та у підсумку тільки смак – це найчіткіший індикатор солодкості.
З чим поєднувати солодкі вина
Якщо ви шукаєте ідеальне поєднання для солодкого вина, спробуйте легкі продукти з низькою кислотністю.
- Насичена лазанья до білого солодкого не дуже пасуватиме, а от легкі морепродукти, як-от устриці, будуть чудовим вибором. Мускат також здатен стати хітом вечірки, якщо подати його з гострим сиром, таким як блю або горгонзола.
- Солодкі червоні вина, такі як портвейн, є ідеальним доповненням до шоколаду. Вони також пасують до сиру блю і практично будь-якого виду карамельного десерту. А от білий портвейн чудово поєднується з копченим лососем.