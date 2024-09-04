Кріс народився в Мельбурні в 1983 році й більшу частину юності провів в австралійській глибинці. Десь на цьому шляху він і двоє його братів Люк та Ліам якось потрапили у кінобізнес (і продовжують професійно займатися ним донині).

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Скільки заробляє і на що витрачає свої гроші Кріс Гемстворт

Міжнародний прорив Гемсворта стався у 2009, коли він зіграв роль батька Джеймса Т. Кірка у перезапуску "Зоряного шляху". А у 2011 зіграв Тора – і понеслося. Тим часом у 2010 році Кріс почав зустрічатися з іспанською акторкою Ельзою Патакі. Того ж року вони одружилися і зараз мають 3 дітей.

Скільки ж коштує Кріс Гемсворт? 130 мільйонів доларів США, плюс-мінус 20 мільйонів. Найбільше Кріс Гемсворт, звісно, заробив завдяки своїй ролі Тора. Проте, що цікаво, його гонорар за перший фільм був дуже скромним. За "Тора" 2011 року актор отримав усього 150 тисяч доларів.

Зі зрозумілих причин зарплата Кріса стрімко зросла після успіху першого фільму. У 2014 за "Тор 2: Царство темряви" актор заробив 37 мільйонів доларів США. І ще понад 30 мільйонів за "Тор: Раґнарок" 2017 року (це зарплата плюс бонуси).

Кріс Гемсворт знаний чудовою акторською грою та, звісно, неабиякими статками / Фото АР

Далі були фільми про Месників, що стали головними блокбастерами епохи. За "Війну нескінченності" Гемсворт отримав 15 мільйонів доларів і загалом 64,5 мільйона за 2018 рік. А за фільм 2019 року "Месники: Кінець гри" актор заробив ті ж 15 мільйонів, а загалом за рік на всіх контрактах – 76,4 мільйона.

На що витрачає гроші Кріс Гемсворт? На розкішну нерухомість (як-от 4,8 мільйона доларів на особняк у Малібу або 7 мільйонів на будинок у Байрон-Бей), автомобілі (як-от Cadillac Escalade за 200 000 доларів чи Audi Q7 за 90 000) та екзотичні відпустки. Але також і на благодійні фонди (Baby2Baby, J/P Haitian Relief Organization, Меморіал Роберта Ф. Кеннеді тощо).

Загалом статки Кріса Гемсворта оцінюють приблизно в 130 мільйонів доларів США, плюс-мінус 20 мільйонів. Це результат чудової акторської кар'єри, залучення спонсорів (семизначні контракти з Hugo Boss і TAG Heuer, реклама Audi, Lexus і Dr. Pepper), а ще й створення суперпопулярного фітнес-додатка.