Так, Стіві Кеннеді, яку в тіктоці називають "гарячою новою бомбою", поділилась зі своїми підписниками не дуже радісною для себе новиною. На аудиторію у понад 6 тисяч користувачів вона зізналась про зраду, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Її хлопець переспав з Бонні Блу

Я щойно дізналася, що мій хлопець брав участь у челенджі Бонні Блу 1 000 чоловіків за 24 години. Ніколи більше не буду розмовляти з чоловіками,

– наголосила вона.

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Якщо ви не знали або забули, то ми вам напам’ятаємо. У січні Бонні Блу, яку насправді звуть Тіа Біллінгер, стала сенсацією мережі. Вона заявила, що всього за 12 годин переспала з 1057 чоловіками. Власне, один з них, як стверджує Стіві Кеннеді, – її хлопець.

У другому ролику вона мала засмучений вигляд. Ба більше, можна припустити, що вона перед цим плакала. Він супроводжувався підписом: "Це твій знак, щоб зазирнути в його телефон".

На цьому ролику Стіві дуже засмучена: дивіться відео

Я дізналася, що мій хлопець, з яким я прожила п'ять років, зрадив мені з Бонні Блу. Він був одним з 1000 чоловіків за 24 години. Ми планували одружитися. Зазвичай я поважаю (його – 24 Канал) особисте життя, але у мене було погане передчуття,

– додала вона.

Ролики Стіві переглянули понад 11 мільйонів разів. Правда, у коментарях до першого відео можна побачити, що користувачі поставили під сумнів, що це не вигадка.

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Один з користувачів мережі дав пораду пройти тест на ІПСШ. На це Стіві відповіла, що "нічого з ним не робила, на щастя". Правда, це здається малоймовірним, враховуючи, що вони жили разом і планували одружитись.

Публікації Стіві завірусились, що Бонні Блу, або її асистентка, відреагувала на ситуацію у твітері. Вона сказала: "Йому лише потрібно було кудись залізти, і він весь твій для обіймів".

Стіві зняла реакцію Бонні Блу на ситуацію: дивіться відео

Дехто з користувачів не був дуже люб’язним і став на захист Стіві: "Навіщо їй взагалі було щось говорити? Очевидно, що це вина твого колишнього, але вона не дуже співчутлива".

Інший додав: "Як їй вистачило нахабства сказати таке?". Третій підкреслив: "Як вона посміла щось сказати? Вона захворіє!".

Також залишили такий коментар: "Вона навіть не знає, який це був хлопець, і в будь-якому випадку я впевнена, що вона не згадає його, якщо їй скажуть. Це багато про неї говорить".

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Хай там як, ситуація, м’яко кажучи, малоприємна. І нам дійсно дуже шкода, якщо хлопець Стіві долучився до виклику, який на початку року кинула Бонні Блу. І ми можемо лише припустити, скільки ще пар розійшлися через скандальну зірку OnlyFans.