Кохання через сотні кілометрів: що працює на користь, а що руйнує стосунки на відстані

Стосунки на відстані в сучасному світі все органічніше вплітаються в реальність. Та ніколи не вщухає дискусія навколо того, варто чи не варто йти на такий крок.

Адже є чимало як плюсів, так і мінусів у стосунків на відстані. 24 Канал із посиланням на Marriage розповість докладніше.

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Що таке стосунки на відстані і яка вона, ота "відстань"

Стосунки на відстані – це стосунки, в яких люди географічно розділені. Наприклад, вони зустрічалися в університеті, але на роботу пішли в різних містах. Є 2 типи стосунків на відстані: у першому випадку пара жила разом, але обставини змусили когось переїхати, у другому – пара вже під час знайомства, як от в інтернеті, перебувала на значній дистанції.

Якщо спробувати порахувати в цифрах, то вчені наводять приблизний орієнтир, який часто називають самі учасники таких стосунків. Стосунки на відстані – це коли люди повинні їхати одне до одного кілька годин, або коли відстань між ними перевищує 200 кілометрів. Відповідно, більша частина спілкування відбувається за допомогою телефону.

Справді, завдяки легкому доступу до технологій, поширенню смартфонів та соцмереж двоє людей навіть на різних кінцях світу можуть бути на постійному зв'язку. І сучасні дослідження показують, що люди у стосунках на відстані вважають зв'язок через відео та аудіо достатньо близьким.

А проте очевидно, що цей тип стосунків підходить не всім. Щоб зрозуміти своє ставлення до нього, варто дізнатися про кілька плюсів і мінусів стосунків на відстані.

Є чимало як плюсів, так і мінусів у стосунків на відстані / Фото freepik

Головні плюси й мінуси стосунків на відстані

Переваги стосунків на відстані:

Сильніший емоційний зв'язок, оскільки стосунки не є повністю фізичними.

Міцніша довіра, бо ви можете покладатися, що ваш партнер зберігатиме вам вірність.

Спільний час відчувається особливим, оскільки ви не бачитеся так часто, як інші пари.

Є час на власні цілі, наприклад на кар'єрні прагнення, і на свої хобі, і просто на час насамоті.

Більше свободи дій, без необхідності узгоджувати свої плани з партнером.

Менше конфліктів, адже у вас є час на відпочинок і ви не перебуваєте постійно поруч.

Особлива пристрасть, оскільки ви не завжди поруч, тож більше цінуєте ці моменти.

Ви не сприймаєте свою пару як належне. Бо коли ви постійно разом, то можете менше цінувати компанію одне одного.

Стресостійкість, формуванню якої сприяє здатність справлятися з відстанню, та потенціал переживати майбутні шторми.

Розвинені комунікативні навички. Ви рідко спілкуєтеся наживо, тож рідко можете читати мову тіла, а тому вчитеся ставати сильнішими комунікаторами.

Цей тип стосунків підходить не всім, тому варто розуміти, які він має переваги, а які недоліки / Фото freepik

Недоліки стосунків на відстані: