Кохання через сотні кілометрів: що працює на користь, а що руйнує стосунки на відстані
- Стосунки на відстані можуть зміцнити емоційний зв'язок, довіру і комунікативні навички, але не підходять усім через можливе відчуття самотності та труднощі з фізичною близькістю.
- Технології допомагають підтримувати досить близький зв'язок навіть на великій відстані, але стосунки можуть постраждати від ревнощів, непорозумінь і віддалення життів партнерів.
Стосунки на відстані в сучасному світі все органічніше вплітаються в реальність. Та ніколи не вщухає дискусія навколо того, варто чи не варто йти на такий крок.
Адже є чимало як плюсів, так і мінусів у стосунків на відстані. 24 Канал із посиланням на Marriage розповість докладніше.
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Що таке стосунки на відстані і яка вона, ота "відстань"
Стосунки на відстані – це стосунки, в яких люди географічно розділені. Наприклад, вони зустрічалися в університеті, але на роботу пішли в різних містах. Є 2 типи стосунків на відстані: у першому випадку пара жила разом, але обставини змусили когось переїхати, у другому – пара вже під час знайомства, як от в інтернеті, перебувала на значній дистанції.
Якщо спробувати порахувати в цифрах, то вчені наводять приблизний орієнтир, який часто називають самі учасники таких стосунків. Стосунки на відстані – це коли люди повинні їхати одне до одного кілька годин, або коли відстань між ними перевищує 200 кілометрів. Відповідно, більша частина спілкування відбувається за допомогою телефону.
Справді, завдяки легкому доступу до технологій, поширенню смартфонів та соцмереж двоє людей навіть на різних кінцях світу можуть бути на постійному зв'язку. І сучасні дослідження показують, що люди у стосунках на відстані вважають зв'язок через відео та аудіо достатньо близьким.
А проте очевидно, що цей тип стосунків підходить не всім. Щоб зрозуміти своє ставлення до нього, варто дізнатися про кілька плюсів і мінусів стосунків на відстані.
Головні плюси й мінуси стосунків на відстані
Переваги стосунків на відстані:
- Сильніший емоційний зв'язок, оскільки стосунки не є повністю фізичними.
- Міцніша довіра, бо ви можете покладатися, що ваш партнер зберігатиме вам вірність.
- Спільний час відчувається особливим, оскільки ви не бачитеся так часто, як інші пари.
- Є час на власні цілі, наприклад на кар'єрні прагнення, і на свої хобі, і просто на час насамоті.
- Більше свободи дій, без необхідності узгоджувати свої плани з партнером.
- Менше конфліктів, адже у вас є час на відпочинок і ви не перебуваєте постійно поруч.
- Особлива пристрасть, оскільки ви не завжди поруч, тож більше цінуєте ці моменти.
- Ви не сприймаєте свою пару як належне. Бо коли ви постійно разом, то можете менше цінувати компанію одне одного.
- Стресостійкість, формуванню якої сприяє здатність справлятися з відстанню, та потенціал переживати майбутні шторми.
- Розвинені комунікативні навички. Ви рідко спілкуєтеся наживо, тож рідко можете читати мову тіла, а тому вчитеся ставати сильнішими комунікаторами.
Недоліки стосунків на відстані:
- Ви можете страждати від самотності, коли ваша половинка далеко. Ви можете сумувати за своєю парою, але не буде можливості просто сісти в машину і поїхати через усю країну.
- Може виникнути спокуса вийти за межі стосунків, щоб задовольнити фізичні чи емоційні потреби. Водночас ви можете відчувати ревнощі й незахищеність, оскільки не знаєте, що робить інша людина.
- Ви більше витрачаєте, оскільки вам обом доведеться подорожувати, щоб бачити одне одного.
- Виникатимуть непорозуміння та проблеми зі спілкуванням, оскільки буває важко прочитати емоції та визначити почуття людини за текстом.
- Буде важче усунути конфлікт, ніж у звичайних стосунках, коли люди можуть зустрітися та обговорити проблему особисто.
- Ви можете віддалитися одне від одного, оскільки ваші життя можуть рухатися в різних напрямках.
- Секс не є єдиним необхідним компонентом успішних стосунків, проте ви можете відчути, що вам бракує фізичної близькості.
- Спроби підтримувати стосунки на відстані з часом, якщо ви ніяк не зійдетеся, можуть ставати все більш виснажливими.
- Регулярні дзвінки та вимогливі до часу зустрічі можуть почати заважати вашому повсякденному життю.
- Зустрічі відбуватимуться чудово, але повернення до звичайного життя викликатиме розчарування або й пригнічення. А ще ви можете відчувати тиск на цих зустрічах, бо треба використовувати кожну хвилину разом.