Й одна панянка, яка перебуває у стосунках 25 років, поділилась несподіваним способом зробити це. Джемма, тренерка з сексу і стосунків та інструкторка з йоги пропонує одну хитрість, яка дозволить зберігати бажання між партнерами, пише 24 Канал з посиланням на Metro.

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Як зберегти іскру у стосунках

Джемма каже, що обожнює спонтанний секс зі своїм чоловіком. І пара не переймається тим, де саме це відбувається. Самі інтимні зустрічі вона називає "хвилюючими".

Вони займаються сексом у ліжку, у лісі, на дивані або в машині. Таке враження, що вони все ще перебувають у фазі медового місяця, хоч разом у щасливому шлюбі уже 25 років. Утім, слід розуміти, що так було не завжди. Був період, коли у їхньому сексуальному житті настало величезне затишшя. Згодом Джемма, котра виховує двох дітей, переконалась, що її лібідо повернулось на правильний шлях. Тоді вона поставила перед собою виклик.

Пара намагається якомога частіше займатись сексом. Одного разу навіть поставила собі задачу: віддаватись плотським втіхам сім днів поспіль. І на цьому вони не зупинились, займавшись сексом 12 днів поспіль.

Нам стало важко, коли з'явилися діти, і нам довелося змінити динаміку, втискуючи час від часу кілька швидких статевих актів. У 2006 році в нашому сексуальному житті настало затишшя, тому що ми загубилися на роботі і віддалилися один від одного, тож у нас була суха смуга на пів року. Зараз ми намагаємося ставити перед собою інтимні виклики, щоб поглибити наш зв'язок – я рекомендую це і друзям,

– розповіла вона.



Інтимні зустрічі відбуваються й в автомобілі / Фото freepik

Займаються сексом, де заманеться

Як зауважила Джемма, вона намагається знайти час для свого чоловіка. Інтимні зустрічі вони влаштовують навіть у ті дні, коли вони досить зайняті. Так, одного разу пара втиснула швидкий секс між її заняттями йогою, зустрівшись у місцевому лісі.

Тут дуже брудно і холодно, але ж це лише на один раз. Хоча я поклала в сумку ковдру, але насправді я просто хочу швиденько посидіти на дереві,

– пригадує вона.

Потім вона розповіла, як через кілька днів після того, як діти повернулися зі школи, подружжя зайнялось сексом у машині, припаркувавшись на сільській дорозі. Джемма каже, що вони користуються тим, що їхнє скло максимально затемнене.

"Сьогодні ми переходимо на новий рівень, оскільки Даррен запропонував зробити це в машині після того, як заберемо дітей зі школи. Звичайно, я не проти. Насправді ми робимо це досить часто, тому що нам подобається можливість бути спійманими або хтось спостерігає – це збуджує", – зауважила вона.

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Джемма та її коханий чудово розуміють, що "життя може стати на заваді" інтимному задоволенні. Водночас їхній підхід до зустрічей дозволяє зберегти стосунки веселими та підтримувати вогник між ними.