Ними він з величезним задоволенням ділиться на своїх сторінках у соцмережах. Так, раніше в інстаграмі він опублікував ролик, на якому можна побачити чоловіків у форматі "До" та "Після". І результати творінь Якоба Тіберіу вражають, наголошує 24 Канал.

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Стрижки мають важливе значення

Ролик барбера – нарізка його більших відео. На ньому можна побачити, якими чоловіки приходять та якими вони йдуть після того, як над ними попрацював Якоб. Декому потрібно було лиш підкреслити виграшні сторони, а дехто змінився кардинально. І ці зміни зі знаком "плюс".

Якоб цим роликом вкотре підтвердив твердження про те, що акуратна та стильна стрижка має вагу. Вона не лише підкреслює ваш образ. Нова зачіска також здатна додати балів у вашу скарбничку впевненості. Хіба це не прекрасно?

Як стрижки змінюють чоловіків: дивіться відео

З нами погоджуються користувачі мережі. Вони залишили безліч схвальних відгуків та компліментів чоловікам і самому барберу. Ось лише невелика частина з них:

"Ти – Гордон Рамзі у світі стрижок";

"У хлопців одразу зʼявляється впевненість в погляді. Ви допомагаєте їм більше, ніж уявляєте!";

"Сила стрижки – не жарт";

"Чоловіче, це божевілля";

"Перед нами справжні красені".

Які стрижки актуальні у 2025 році

Звичайно ж, ви можете обирати ту стрижку, яка припаде вам до душі. Якщо вам на думку не спала жодна, то можете звернути увагу на ті, які ми назвемо далі. Вони будуть у тренді у 2025 році.

Текстурований кроп. У цьому випадку боки короткі, верх довший і з текстурою; часто ця стрижка передбачає наявність чубчика.

Середньої довжини шег. Мовиться про недбалу, багатошарову стрижку, яка виділяється легкою текстурою. Що стосується довжини, то вона до вух або до плечей.

Базкат. А це ультракоротка стрижка. Вона часто має геометричні візерунки або фейд.

Помпадур. Стрижка з об'ємним верхом і зачісуванням назад. Сучасна її версія має певну текстурованість.

Андеркат з текстурою. Тут короткі боки, довший верх з чітким контрастом. Часто ця зачіска передбачає укладення набік.

Маллет. Стрижка з коротким верхом і боками та довшим задом. Її сучасний варіант передбачає м'які переходи.

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Запишіться до барбера. Нехай нова стрижка подарує вам упевненості та підкреслить ваш стиль і вишуканий смак!