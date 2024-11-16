Дотримання етикету сприятиме зміцненню вашого авторитету та репутації. І допоможе орієнтуватися у встановленні контакту, побудові взаємин із тими людьми, з якими ви зустрілися, пише 24 Канал із посиланням на Facilitated Training.

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Етикет бізнес-ланчів – один зі шляхів до ділового успіху

І ось його золоті правила:

Приходьте принаймні на 10 хвилин раніше, ніколи не запізнюйтесь.

принаймні на 10 хвилин раніше, ніколи не запізнюйтесь. Перевірте свій вигляд , краватку, ґудзики. Одягайтеся відповідно до пропозиції господаря, а якщо дрес-код не вказано – запитайте про нього перед заходом.

, краватку, ґудзики. Одягайтеся відповідно до пропозиції господаря, а якщо дрес-код не вказано – запитайте про нього перед заходом. Вимкніть усі мобільні телефони. Зачекайте, поки господар сяде, а потім сідайте. Покладіть під стіл портфелі, сумки, парасольки, сховайте ключі та інші особисті речі .

. Сядьте прямо, не нахиляйтеся і не перехиляйтеся через стіл. Ступні ніг тримайте рівно на підлозі, не схрещуйте, не обхоплюйте ногами ніжки стільця. Не відкидайтеся на спинку стільця.

Ставити лікті на стіл допустимо лише в перервах між стравами, коли перед вами немає тарілки. Коли ви не їсте, тримайте руки на колінах.

на колінах. За столом ведіть приємну та вільну від суперечливих тем розмову . Не жартуйте – ви не знаєте, кого й чим можете образити. Поговоріть про хобі та інтереси.

. Не жартуйте – ви не знаєте, кого й чим можете образити. Поговоріть про хобі та інтереси. Починайте говорити про бізнес тільки після того, як встановили контакт і замовили їжу.

Дотримання етикету сприятиме зміцненню вашого авторитету та ділових зв'язків / Фото freepic.diller@freepik

Дорожня карта бізнес-ланчу

Коли сідаєте за стіл, ви можете побачити, як він сервірований, і зрозуміти, які страви ви будете їсти і які напої вам запропонують. Запам'ятайте ці основні правила: