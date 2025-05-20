На водіїв, які планують відвезти свій транспортний засіб на техогляд, очікує ціла низка змін. Вони будуть як організаційного характеру, так і фінансового. На останньому 24 Канал зосередиться, посилаючись на портал West Auto Hub.

Це цікаво Водіїв попередили про нові штрафи: у МВС зробили важливу заяву

Як зміняться ціни на техогляд

Отже, до 1 червня ви ще маєте можливість пройти техогляд за старою ціною. Якщо ж зволікатимете, то процедура обійдеться для вас дорожче. І потрібно буде викласти:

для легкових авто та вантажних авто до 3,5 тонни 1700 гривень (зараз 1050 гривень);

для автобусів і вантажівок, вагою понад 3,5 тонни 2300 гривень (нині 1500 гривень);

для причепів і мотоциклів – 2300 гривень залежно від категорії.

Звернімо увагу! Послуга внесення відмітки МСТО – міжнародного сертифіката техогляду – теж здорожчає до 500 гривень (нині 300 гривень).



Техогляд з 1 червня подорожчає / Фото peoplecreations

Крім того, водіям варто бути готовими і до зростання вартості послуг, пов'язаних із тахографами:

перевірити й адаптувати цифровий тахограф з 1 червня коштуватиме 1600 гривень замість 1200;

а зчитування даних з карток водія – 150 гривень замість 100;

якщо говорити про зчитування з самих тахографів, то воно здорожчає до 300 гривень замість 250.

Наостанок звернімо увагу ще на один важливий момент. Він, мабуть, і найбільш обговорюваний. Мовиться про те, що повернуть обов'язкову відеофіксацію проведення техогляду. І не буде жодних винятків. Абсолютно весь процес фіксуватимуть на камеру: від початку і до кінця процедури ОТК.

Дивіться також Експерт назвав найбридкіший предмет вашого авто, якого ви торкаєтесь щодня

Слід бути готовими до того, що з 1 червня техогляд не лише зросте у вартості. Він також стане жорсткішим і регламентованішим. На водіїв очікує більше процедур, які вимагатимуть більше часу. Тому, якщо маєте можливість пройти ТО зараз – зробіть це.