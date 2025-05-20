На водителей, которые планируют отвезти свое транспортное средство на техосмотр, ожидает целый ряд изменений. Они будут как организационного характера, так и финансового. На последнем 24 Канал сосредоточится, ссылаясь на портал West Auto Hub.

Это интересно Водителей предупредили о новых штрафах: в МВД сделали важное заявление

Как изменятся цены на техосмотр

Итак, до 1 июня вы еще имеете возможность пройти техосмотр по старой цене. Если же будете медлить, то процедура обойдется для вас дороже. И нужно будет выложить:

для легковых авто и грузовых авто до 3,5 тонны 1700 гривен (сейчас 1050 гривен);

для автобусов и грузовиков, весом свыше 3,5 тонны 2300 гривен (сейчас 1500 гривен);

для прицепов и мотоциклов – 2300 гривен в зависимости от категории.

Обратим внимание! Услуга внесения отметки МСТО – международного сертификата техосмотра – тоже подорожает до 500 гривен (ныне 300 гривен).



Техосмотр с 1 июня подорожает / Фото peoplecreations

Кроме того, водителям стоит быть готовыми и к росту стоимости услуг, связанных с тахографами:

проверить и адаптировать цифровой тахограф с 1 июня будет стоить 1600 гривен вместо 1200;

а считывание данных с карточек водителя – 150 гривен вместо 100;

если говорить о считывании с самих тахографов, то оно подорожает до 300 гривен вместо 250.

Напоследок обратим внимание еще на один важный момент. Он, пожалуй, и самый обсуждаемый. Говорится о том, что вернут обязательную видеофиксацию проведения техосмотра. И не будет никаких исключений. Абсолютно весь процесс будут фиксировать на камеру: от начала и до конца процедуры ОТК.

Смотрите также Эксперт назвал самый противный предмет вашего авто, которого вы касаетесь ежедневно

Следует быть готовыми к тому, что с 1 июня техосмотр не только возрастет в стоимости. Он также станет более жестким и регламентированным. Водителей ожидает больше процедур, которые потребуют больше времени. Поэтому, если есть возможность пройти ТО сейчас – сделайте это.