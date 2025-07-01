"І поперло його туди": Tesla Cybertruck епічно застрягла на гірській дорозі у Карпатах

Ілон Маск дуже крепко облажався зі своїм Tesla Cybertruck. Цей пікап не лише викликає безліч суперечливих думок. Він також потрапляє у вкрай непрості ситуації. Наприклад, може застрягнути на дорозі десь у Карпатах.

Власне, це ми побачили на одному з відео, яке виклав на своєму ютуб-каналі користувач lutyiturist. Він продемонстрував, що пікап Ілона Маска застряг на бездоріжжі у Карпатах, пише 24 Канал.

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Tesla Cybertruck програв ґрунтовій дорозі у Карпатах

На відео чоловік з другом їдуть розмитою дорогою десь у Карпатах. Він продемонстрував стан, так би мовити, дорожнього покриття. А після цього показав те, чого і сам не очікував побачити у цій місцевості.

Кого ми тут зустріли, як ви думаєте? А ось і він. Cybertruck. Ну що він тут забув, мені цікаво?

– зауважив він

Tesla Cybertruck застрягла у Карпатах: дивіться відео

Ми бачимо на ролику, що номери пікапа починаються з комбінації АХ. А це означає, що транспортний засіб зареєстрований у Харківській області. Можемо припустити, що туристи вирішили відпочити у горах, але щось пішло не так.

Здавалося б, на цьому все закінчилось, але ж ні. Автор ютуб-каналу виклав наступний ролик. У ньому розгортається так звана операція з порятунку Cybertruck.

Для цього підігнали "Буханку". Втім, на ролику можна побачити, що вона не надто сильно допомогла пікапу, який так і не зміг вибратись з кювету.

"Буханка" намагалась відбуксирувати Tesla Cybertruck: дивіться відео

Один з користувачів мережі влучно прокоментував ситуацію: "І поперло його туди. Типу тест-драйв нашими чорноземами".

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Як то кажуть: мем смішний, ситуація дивна. Маємо надію, що автівку таки вдалось витягнути, адже було б не надто приємно, якби пікап від Ілона Маска перетворився на туристичну атракцію у горах.