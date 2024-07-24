З практичної сторони, мовиться про те, щоб змусити ваших колег і начальство повірити, що ви працюєте, але при цьому насолоджуєтеся заслуженим відпочинком. І щоб досягти цього, розробили цілий ряд прийомів.

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До прикладу, брати вихідні дні для роботи дистанційно, планувати електронні листи у випадковий час, резервувати місце для відпустки цілковито таємно, обмежувати присутність у соціальних мережах і так далі. Кожна поведінка повинна бути під контролем, щоб зберегти прикриття.

Quiet Vacationing – практика, яка відбиває нещастя на роботі

Опитування кажуть, 28% американців вдаються до тихого відпочинку. Тож ця, відверто скажемо, дещо нечесна практика є реальною тенденцією. Що яскраво демонструє потребу багатьох людей втекти зі світу роботи, навіть якщо тільки на тиждень.

У Франції, згідно з опитуванням 2020 року компанії Qapa, 71% людей не можуть втриматися від того, щоб не відповісти на робочі електронні листи та дзвінки під час відпустки. Гірше того, кожен п'ятий відчуває провину за те, що бере вихідні.

Розвивається форма FOMO (страх щось пропустити), яка поширюється як на приватне, так і на професійне життя. Хоча право на відпочинок від роботи природне та навіть захищене законодавством.

Практика тихого відпочинку, хоч і нечесна, та є реальною тенденцією / Колаж 24 Каналу фото freepik

Як компанії реагують на поширення тихого відпочинку

Один зі способів боротьби компаній з Quiet Vacationing – це, як не дивно, надання більшої кількості відпусток і навіть заохочення людей брати їх. Це процес, який приносить користь як працівникам, так і компаніям, оскільки відпочилі та щасливі люди є більш ефективними. Вони також з більшою ймовірністю залишаться у цій компанії.

У 2023 році близько 50% компаній у Франції вирішили надати додаткові вихідні дні, щоб зробити свою політику "пряників" більш привабливою в умовах дефіциту талантів та обмежень бюджету.

Ще один спосіб заохотити працівників до відпустки – бонусні ваучери на відпочинок, які можуть пропонувати співробітникам усі компанії, незалежно від розміру. Це допомагає зменшити витрати на відпустку і сприяє кращому балансу між роботою та особистим життям.