Люди вражені цим несподіваним способом: хлопець зняв відео, як заправляє ліжко, і став вірусним

Більшість з нас в дитинстві чули неодноразово щось на кшталт: "Та заправ ти вже це ліжко!" Та чомусь, хоча цей процес рідко займає більш як дві хвилини, багато хто з нас відчуває себе пригніченим від лише думки про нього.

Та подумайте про це ось як: експерти стверджують, що виконання невеликих щоденних завдань, як-от заправляння ліжка, може підвищити впевненість у собі та допомогти сформувати звички, які ведуть до довгострокового успіху. 24 Канал завдяки yahoo!life розповість про хлопця, який цю тезу взяв близько до серця.

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Тіктокер показав хитрий спосіб застеляти ліжко щоранку – і став вірусним

Один тіктокер, із ніком cobreezzy, поділився своїм розумним способом заправляти ліжко щодня – поки він все ще в ньому лежить. У своєму відео хлопець пояснює, що він так і економить час, і починає день з почуттям виконаного обов'язку.

Ось як він це робить:

По-перше, переставляє подушки, навіть кладе на місце ті, якими розкидаються. Він добряче трясе їх, щоб розпушити.

Потім він заправляє найвіддаленіші від нього кути простирадл і ковдр, а потім розправляє решту покривал.

Підходячи все ближче і ближче до місця, де він все ще лежить, хлопець обережно сповзає з ліжка, не порушуючи щойно організованого порядку.

А вилізши, він заправляє інший бік і розгладжує всі грудки та нерівності, які залишилися.

Винахідливий спосіб заправляти ліжко, поки ви все ще в ньому лежите: дивіться відео cobreezzy

Відео cobreezzy стало вірусним та набрало понад 15 000 коментарів і майже 900 тисяч лайків.

Не всіх надихнув його спосіб, декого навіть трохи збентежив (зокрема через те, що ліжко ж треба провітрювати):

"Постільні кліщі люблять тебе".

"Тобі потрібно трохи провітрити ліжко".

"Тож тобі байдуже, як розправляти простирадла та видувати пил?"

"Хотіла написати коментар, що це геніально, але всі в коментарях критикують твій метод".

Але більшість людей оцінили щонайменше винахідливість автора: