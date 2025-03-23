Або бодай без розуміння того, що є кілька поширених помилок, яких цілком можна було б уникнути – якщо тільки їх усвідомити. 24 Канал завдяки New York Post розповідає докладніше.

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5 найпоширеніших помилок на першому побаченні

Докторка Террі Орбух, експертка зі стосунків, розповіла про найпоширеніші помилки, які, на її думку, заважають самотнім людям перетворити перше побачення на успіх.

пара на побаченні, яке не дуже вдалеЄ кілька поширених помилок на побаченні, яких спокійно можна уникнути / Фото gstockstudio@vecteezy

  • Перша – це коли ви розповідаєте занадто багато про себе занадто рано. Під час першої зустрічі важливо не пригнічувати людину своєю дитячою травмою або тим, ким була ваша улюблена вчителька в середній школі. Потрібно лише зацікавити пару і викликати у неї бажання дізнатися більше.
  • Друга – це зацикленість на тому, чи є між вами й людиною "хімія", чи нема. Йти з побачення з метеликами в животі, як у кіно – це нормально, але майте на увазі, що так буває не завжди. Хімія і потяг можуть зростати з часом, коли ви пізнаєте людину ближче, а хотіти такого зразу – це нереалістичне очікування. Ба більше, якщо немає очевидних червоних прапорців, варто йти на друге побачення, навіть якщо ви не відчули миттєвої іскри.
  • Третя – це згадувати минулі стосунки в негативному сенсі. На перших побаченнях людей приваблюють позитивні, оптимістичні люди, і ніхто не хоче слухати, чому ваші попередні стосунки не спрацювали чи що не йде добре у вашому житті зараз. Розмова про минулі стосунки природно виникає на побаченні, але намагайтеся уникати скарг, краще робити цю тему короткою і нейтральною.
  • Четверта – занадто багато говорити про себе і не ставити жодних запитань. Людей більше приваблюють ті, хто ставить запитання і цікавиться ними. Для успішного побачення треба припинити намагатися надмірно продавати себе.
  • П'ята – відкидати розваги на побаченні. Якщо ви занадто серйозні, побачення буде схоже на співбесіду.