Або бодай без розуміння того, що є кілька поширених помилок, яких цілком можна було б уникнути – якщо тільки їх усвідомити. 24 Канал завдяки New York Post розповідає докладніше.

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5 найпоширеніших помилок на першому побаченні

Докторка Террі Орбух, експертка зі стосунків, розповіла про найпоширеніші помилки, які, на її думку, заважають самотнім людям перетворити перше побачення на успіх.

Є кілька поширених помилок на побаченні, яких спокійно можна уникнути / Фото gstockstudio@vecteezy