Його дотепні поради, до слова, принесли йому майже мільйон прихильників у соціальних мережах. Якщо ви хочете зустрітися знову, є певні соціальні правила, які не підлягають обговоренню і про які вам варто знати. Лукас називає 6 таких правил.

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6 правил, покликаних зробити перше побачення першим з багатьох

Мінімум. Це не про те, щоб з'явитися на побаченні в одязі від Gucci. Чоловіки радше роблять помилку, коли приходять у брудних кросівках і вчорашній футболці. Насправді потрібен мінімум: почистити нігті, причесатися, забезпечити свіжий подих, прийняти душ і скористатися парфумами або одеколоном, але обережно, не в промислових масштабах.

Це не про те, щоб з'явитися на побаченні в одязі від Gucci. Чоловіки радше роблять помилку, коли приходять у брудних кросівках і вчорашній футболці. Насправді потрібен мінімум: почистити нігті, причесатися, забезпечити свіжий подих, прийняти душ і скористатися парфумами або одеколоном, але обережно, не в промислових масштабах. Ввічливість. Це про самоповагу і повагу до партнерів. Будь-хто може розвинути хороші навички спілкування, і якщо ви прагнете до другого побачення, це повинно бути пріоритетом. Тому цікавтеся життям іншої людини: ставте щирі запитання, слухайте відповіді й правильно реагуйте.

Це про самоповагу і повагу до партнерів. Будь-хто може розвинути хороші навички спілкування, і якщо ви прагнете до другого побачення, це повинно бути пріоритетом. Тому цікавтеся життям іншої людини: ставте щирі запитання, слухайте відповіді й правильно реагуйте. Комунікабельність. Найпоширеніша скарга клієнтів, каже Лукас, що їхні партнери очікують, що вони будуть вести розмову. З людиною, яка дала обітницю мовчання, нудно спілкуватися, і, що ще гірше, вона змушує вас відчувати себе нудним. Отже, потрібен баланс між крайнощами – не говорити про себе без упину і не давати короткі відповіді на питання співрозмовника.

Щодо побачень є певні правила, які не підлягають обговоренню і про які варто знати / Фото freepik