23 березня, 22:36
Більшість самотніх роблять ці помилки на першому побаченні, навіть не усвідомлюючи цього
Основні тези
- Докторка Террі Орбух вказує на 5 поширених помилок на першому побаченні, серед яких зацикленість на "хімії" та відсутність розваг.
- Слід уникати цих помилок, щоб зробити перше побачення успішним і створити бажання для подальшого спілкування.
Відверто кажучи, у сучасному світі цифрових знайомств перейти до стадії побачень – це наче вам пощастило. Але це не означає, що треба зриватися і бігти без підготовки.
Або бодай без розуміння того, що є кілька поширених помилок, яких цілком можна було б уникнути – якщо тільки їх усвідомити. 24 Канал завдяки New York Post розповідає докладніше.
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5 найпоширеніших помилок на першому побаченні
Докторка Террі Орбух, експертка зі стосунків, розповіла про найпоширеніші помилки, які, на її думку, заважають самотнім людям перетворити перше побачення на успіх.
- Перша – це коли ви розповідаєте занадто багато про себе занадто рано. Під час першої зустрічі важливо не пригнічувати людину своєю дитячою травмою або тим, ким була ваша улюблена вчителька в середній школі. Потрібно лише зацікавити пару і викликати у неї бажання дізнатися більше.
- Друга – це зацикленість на тому, чи є між вами й людиною "хімія", чи нема. Йти з побачення з метеликами в животі, як у кіно – це нормально, але майте на увазі, що так буває не завжди. Хімія і потяг можуть зростати з часом, коли ви пізнаєте людину ближче, а хотіти такого зразу – це нереалістичне очікування. Ба більше, якщо немає очевидних червоних прапорців, варто йти на друге побачення, навіть якщо ви не відчули миттєвої іскри.
- Третя – це згадувати минулі стосунки в негативному сенсі. На перших побаченнях людей приваблюють позитивні, оптимістичні люди, і ніхто не хоче слухати, чому ваші попередні стосунки не спрацювали чи що не йде добре у вашому житті зараз. Розмова про минулі стосунки природно виникає на побаченні, але намагайтеся уникати скарг, краще робити цю тему короткою і нейтральною.
- Четверта – занадто багато говорити про себе і не ставити жодних запитань. Людей більше приваблюють ті, хто ставить запитання і цікавиться ними. Для успішного побачення треба припинити намагатися надмірно продавати себе.
- П'ята – відкидати розваги на побаченні. Якщо ви занадто серйозні, побачення буде схоже на співбесіду.