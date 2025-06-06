На жаль, частіше ми потрапляємо в оточення людей токсичних, "друзів", які радше є ворогами. Як їх розпізнати, кого уникати – розповість 24 Канал із посиланням на The Times of India.

Дивіться також Співзалежність у стосунках: як розпізнати та чим небезпечна

Ось список типів людей, з якими не варто дружити

Токсичні друзі – це зазвичай люди, які лише вдають, що люблять вас. Вони не те що не приносять вам користі, а й обмовляють за спиною, виснажують вашу енергію, підривають вашу впевненість у собі, маніпулюють вами та вашими емоціями.

Але не треба засуджувати чи ненавидіти цих людей – лише уникати. Ви просто маєте захистити власний спокій та розвиток.

Критикан. Ця людина завжди говорить про вас щось негативне, навіть коли немає на що скаржитися. Про ваш одяг, цілі чи стосунки, байдуже. Вона може називати свої слова "конструктивним відгуком", але свідомо подає його так, щоб ви почувалися незначним та невпевненим. Натомість справжні друзі не пригнічують вас, а заохочують та підбадьорюють.

Ця людина завжди говорить про вас щось негативне, навіть коли немає на що скаржитися. Про ваш одяг, цілі чи стосунки, байдуже. Вона може називати свої слова "конструктивним відгуком", але свідомо подає його так, щоб ви почувалися незначним та невпевненим. Натомість справжні друзі не пригнічують вас, а заохочують та підбадьорюють. Односторонній. Так, справжня дружба – двостороння. А якщо у якихось дружніх стосунках тільки ви підтримуєте зв'язок, то варто покласти їм край. Класична ознака односторонніх друзів – це коли людина хоче бачити вас поруч, коли їй потрібна підтримка, коли вона хоче виговоритися тощо, але коли ви чогось потребуєте – вона зникає. І ви відчуваєте себе виснаженим та недооціненим.

Ми часто потрапляємо в оточення токсичних "друзів", але знання їхніх ознак допоможе цьому запобігти / Фото pressfoto@freepik

Драма-квін. Це коли буквально все й завжди на цій землі стосується тільки вашого друга, і драма (криза, трагедія, сварка і так далі) супроводжує його всюди. А ви ж теж потрапляєте в неї, і це дуже емоційно виснажує. Так, підтримувати друзів – це правильно, але постійна драма – токсична.

Це коли буквально все й завжди на цій землі стосується тільки вашого друга, і драма (криза, трагедія, сварка і так далі) супроводжує його всюди. А ви ж теж потрапляєте в неї, і це дуже емоційно виснажує. Так, підтримувати друзів – це правильно, але постійна драма – токсична. Маніпулятор. Такі люди використовують почуття провини, брехню, емоційний тиск та інші токсичні інструменти, щоб контролювати вас. Вони перекручують ваші слова, маніпулюють своїми, все щоб змусити вас вірити в їхню версію реальності. Ці люди не зважають на ваші почуття, бо їм треба лише, щоб ви постійно просили вибачення.

Такі люди використовують почуття провини, брехню, емоційний тиск та інші токсичні інструменти, щоб контролювати вас. Вони перекручують ваші слова, маніпулюють своїми, все щоб змусити вас вірити в їхню версію реальності. Ці люди не зважають на ваші почуття, бо їм треба лише, щоб ви постійно просили вибачення. Ревнивець. Він таємно заздрить вашому успіху і прагне принизити вас, коли у вас все добре. Він вдає вашого друга, але висміює ваші досягнення, і добре якщо лише пасивно-агресивними репліками. Він намагається перевершити вас, змагатися з вами, вкрасти вашу славу тощо.

Чим раніше ви розпізнаєте всі ці типи токсичної поведінки, тим краще. І ще краще, якщо ви швидко приберете таких людей зі свого життя.