К сожалению, чаще мы попадаем в окружение людей токсичных, "друзей", которые скорее являются врагами. Как их распознать, кого избегать – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

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Вот список типов людей, с которыми не стоит дружить

Токсичные друзья – это обычно люди, которые только делают вид, что любят вас. Они не только не приносят вам пользы, но и оговаривают за спиной, истощают вашу энергию, подрывают вашу уверенность в себе, манипулируют вами и вашими эмоциями.

Но не надо осуждать или ненавидеть этих людей – только избегайте их. Вы просто должны защитить собственное спокойствие и развитие.

Критикан. Этот человек всегда говорит о вас что-то негативное, даже когда не на что жаловаться. О вашей одежде, целях или отношениях, без разницы. Он может называть свои слова "конструктивным отзывом", но сознательно подает его так, чтобы вы чувствовали себя незначительным и неуверенным. Тогда как настоящие друзья не подавляют вас, а поощряют и подбадривают.

Этот человек всегда говорит о вас что-то негативное, даже когда не на что жаловаться. О вашей одежде, целях или отношениях, без разницы. Он может называть свои слова "конструктивным отзывом", но сознательно подает его так, чтобы вы чувствовали себя незначительным и неуверенным. Тогда как настоящие друзья не подавляют вас, а поощряют и подбадривают. Односторонний. Да, настоящая дружба – двусторонняя. А если в каких-то дружеских отношениях только вы поддерживаете связь, то стоит положить им конец. Классический признак односторонних друзей – это когда человек хочет видеть вас рядом, когда ему нужна поддержка, когда он хочет выговориться и так далее, но когда вы в чем-то нуждаетесь – он исчезает. И вы чувствуете себя истощенным и недооцененным.

Мы часто попадаем в окружение токсичных "друзей", но знание их признаков поможет это предотвратить / Фото pressfoto@freepik

Драма-квин. Это когда буквально все и всегда на этой земле касается только вашего друга, и драма (кризис, трагедия, ссора и так далее) сопровождает его повсюду. А вы ведь тоже попадаете в нее, и это очень эмоционально истощает. Да, поддерживать друзей – это правильно, но постоянная драма – токсична.

Это когда буквально все и всегда на этой земле касается только вашего друга, и драма (кризис, трагедия, ссора и так далее) сопровождает его повсюду. А вы ведь тоже попадаете в нее, и это очень эмоционально истощает. Да, поддерживать друзей – это правильно, но постоянная драма – токсична. Манипулятор. Такие люди используют чувство вины, ложь, эмоциональное давление и другие токсичные инструменты, чтобы контролировать вас. Они искажают ваши слова, манипулируют своими, все чтобы заставить вас верить в их версию реальности. Эти люди не считаются с вашими чувствами, потому что им надо только, чтобы вы постоянно просили прощения.

Такие люди используют чувство вины, ложь, эмоциональное давление и другие токсичные инструменты, чтобы контролировать вас. Они искажают ваши слова, манипулируют своими, все чтобы заставить вас верить в их версию реальности. Эти люди не считаются с вашими чувствами, потому что им надо только, чтобы вы постоянно просили прощения. Ревнивец. Он тайно завидует вашему успеху и стремится унизить вас, когда у вас все хорошо. Он притворяется вашим другом, но высмеивает ваши достижения, и хорошо если только пассивно-агрессивными репликами. Он пытается превзойти вас, соревноваться с вами, украсть вашу славу и тому подобное.

Чем раньше вы распознаете все эти типы токсичного поведения, тем лучше. И еще лучше, если вы быстро уберете таких людей из своей жизни.