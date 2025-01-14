Вони забирають вашу удачу та енергію: експерт радить уникати цих "друзів"

Дружба є серед найбільших цінностей у житті, це правда. Але правда й у тому, що не кожен, хто поруч, заслуговує на довіру. Необгрунтована критика, маніпуляції чи нескінченний потік негативу – це не те, що ми мали б бачити від "друзів".

Як розпізнати токсичних людей серед близьких? Експерт із тіктоку olegresult радить звернути увагу на 3 типи поведінки, які можуть зруйнувати ваш емоційний баланс. 24 Канал розповідає докладніше.

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Ці 3 типи друзів тягнуть вас на дно: як їх розпізнати

Енергетичні вампіри ховаються і серед друзів. Можливо, навіть частіше саме серед них. І хоч вони мають вигляд звичайних людей, їхні дії поступово підточують вашу самооцінку та життєві сили. Ось ці 3 типи друзів, яких слід уникати.

Глузливі критикани. Вони завжди знайдуть, до чого причепитися. Ваші успіхи для них незначні, про що вони ніколи не забудуть згадати, а ваші невдачі вони із задоволенням наголошують. Навіть жарти таких "друзів" часто глузливі.

Вони завжди знайдуть, до чого причепитися. Ваші успіхи для них незначні, про що вони ніколи не забудуть згадати, а ваші невдачі вони із задоволенням наголошують. Навіть жарти таких "друзів" часто глузливі. Корисливі вигулькувачі. Це ті люди, кому ви потрібні лише заради вигоди та тільки тоді, коли вони з вас цю вигоду можуть витягнути. Вони дзвонять, коли щось треба, вигулькують і хапають це, а потім одразу зникають. Вони схожі на маніпуляторів, які розглядають вас лише як ресурс.

Це ті люди, кому ви потрібні лише заради вигоди та тільки тоді, коли вони з вас цю вигоду можуть витягнути. Вони дзвонять, коли щось треба, вигулькують і хапають це, а потім одразу зникають. Вони схожі на маніпуляторів, які розглядають вас лише як ресурс. Скаржники й звинувачувачі. Вони буквально перетворюють ваше життя на сміттєзвалище своїх проблем, годинами розповідають, як несправедливий світ та як їх ніхто не розуміє. Примітно, що самі вони не роблять жодних кроків, щоб щось змінити. А ваша енергія тим часом витікає, залишаючи лише виснаження після вислуховування нескінченних скарг.

Ось цих токсичних друзів краще викреслити з життя: дивіться відео olegresult

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Тож знайте про цих "друзів" та не забувайте, що ваше оточення має підживлювати вас енергією, а не забирати її. Тому краще уникати токсичних людей, які заважають вашому розвитку, і залишити місце для тих, хто дійсно вас цінує.