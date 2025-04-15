Кучма, черес та кресаня: які аксесуари носили українські чоловіки в давнину

Ми можемо заглядатись на італійських чоловіків, коли мовиться про відчуття стилю та смаку. Але краще б звертались до наших предків. Зокрема у питаннях, пов'язаних з аксесуарами.

Ми розповімо вам про традиційні аксесуари українських чоловіків. На них звернули увагу у тікток-каналі prettyshop00, пише 24 Канал.

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Які аксесуари носили українські чоловіки

На перший погляд, може здатись, що українські чоловіки не носили аксесуарів, але це не так. Звичайно ж, ми не можемо розповісти про геть усі. І звернемо увагу лише на кількох поширених. Ми пропонуємо не лише подивитись на них, а й спробувати вплести у свій сучасний гардероб.

Черес

Мовиться про широкий шкіряний пояс – орієнтовно 40 – 45 сантиметрів. Його виготовляли зі шкіри, а виділявся він тим, що вам три – п'ять пряжок. Такий аксесуар виглядав максимально багато, а побутував здебільшого на Заході сучасної України. Мовиться про Покуття, Гуцульщину, а також Бойківщину. Оздоблювали черес ґудзиками, мідними ланцюжками, різьбленням, а також "писаною" бляхою.



Черес – широкий чоловічий ремінь / Колаж prettyshop00

Окрайка або окравка

А ось ще один пояс. Але цього разу мовиться про домотканий аксесуар, родом з Буковини. Виготовляли його наші предки з вовни різних кольорів. А вже поверх нього накладали ще й короткий шкіряний пояс. Останній був окований мідними бляшками.

Український історик Макарчук Степан у своїй книзі "Етнографія України" зауважив, що на Київщині "пояс був широким з мідними пряжками та кишенькою для ножа і кресала". Звернімо увагу, що це може нагадувати нам про одяг козаків, який свого часу описував французький інженер Гійом Левассер де Боплан.



Окрайка – ще один різновид чоловічих поясів / Колаж prettyshop00

Кресаня або крисаня

А оце вже головний убір, популярний серед гуцулів. Його по праву можна вважати, чи не найколоритнішим і найбільш різнобарвним. Для його виготовлення використовували цупкий фетр. А для оздоблення брали все, чого лиш могла побажати душа. У рух йшли і кольорові шнурки, і бляхи, і китиці, і пір'я, і ремінці, і заклепки, і хвости павичів. Дно ж цього головного убору оздоблювали золотавим галуном.



Кресаня – чоловічий головний убір / Колаж prettyshop00

Це цікаво! Кресанею на Поділлі теж називали головний убір, але мовилось про солом'яний капелюх. Його парубки оздоблювали шнурочками, а також ґерданами.

Кучма

От її ви точно бачили, і не один десяток разів. Мовиться про високу зимову шапку, виготовлену з баранячого смушку. Походження цього головного убору козацьке. А найчастіше він у нас асоціюється з Тарасом Шевченком. Кучми, як і брилі з соломи, були популярними по всій території нашої країни.



Українські чоловіки носили кучму / Колаж prettyshop00

Якщо говорити про грудні прикраси, то частіше їх можна бачити на чоловіках з Правобережної України. Опільські строї доповнюють оздоблені топірці та сумки, прикрашені плоскими ґудзиками з міді.

Зверніть увагу! Раніше ми спілкувались з вчителем про його стиль.Зокрема, він розповів, як поєднує аксесуари зі своїми образами.

Тим часом шкіряну чоловічу сумку на Буковині називали тобівкою. Доповнювався образ також палицею або топірцем, якщо мовиться про Прикарпаття. До слова, якщо говорити про Покуття, то тобівкою там називали чотирикутну вовняну торбу.



Також українські чоловіки носили тобівку / Колаж prettyshop00

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