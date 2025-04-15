Кучма, черес и кресаня: какие аксессуары носили украинские мужчины в древности

Мы можем заглядываться на итальянских мужчин, когда речь идет о чувстве стиля и вкуса. Но лучше бы обращались к нашим предкам. В частности в вопросах, связанных с аксессуарами.

Мы расскажем вам о традиционных аксессуарах украинских мужчин. На них обратили внимание в тикток-канале prettyshop00, пишет 24 Канал.

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Какие аксессуары носили украинские мужчины

На первый взгляд, может показаться, что украинские мужчины не носили аксессуаров, но это не так. Конечно же, мы не можем рассказать о совершенно всех. И обратим внимание лишь на нескольких распространенных. Мы предлагаем не только посмотреть на них, но и попробовать вплести в свой современный гардероб.

Черес

Речь идет о широкий кожаный пояс – ориентировочно 40 – 45 сантиметров. Его изготавливали из кожи, а выделялся он тем, что вам три – пять пряжек. Такой аксессуар выглядел максимально много, а бытовал в основном на Западе современной Украины. Говорится о Покутье, Гуцульщине, а также Бойковщине. Украшали черес пуговицами, медными цепочками, резьбой, а также "писаной" жестью.



Черес – широкий мужской ремень / Колаж prettyshop00

Окрайка или окравка

А вот еще один пояс. Но на этот раз речь идет о домотканом аксессуаре, родом из Буковины. Изготавливали его наши предки из шерсти разных цветов. А уже поверх него накладывали еще и короткий кожаный пояс. Последний был окован медными бляшками.

Украинский историк Макарчук Степан в своей книге "Этнография Украины" заметил, что на Киевщине "пояс был широким с медными пряжками и кармашком для ножа и огнива". Обратим внимание, что это может напоминать нам об одежде казаков, который в свое время описывал французский инженер Гийом Левассер де Боплан.



Окрайка – еще одна разновидность мужских поясов / Колаж prettyshop00

Кресаня или крысаня

А это уже головной убор, популярный среди гуцулов. Его по праву можно считать, едва ли не самым колоритным и наиболее разноцветным. Для его изготовления использовали плотный фетр. А для отделки брали все, чего только могла пожелать душа. В движение шли и цветные шнурки, и бляхи, и кисти, и перья, и ремешки, и заклепки, и хвосты павлинов. Дно же этого головного убора украшали золотистым галуном.



Кресаня – мужской головной убор / Коллаж prettyshop00

Это интересно! Кресаней на Подолье тоже называли головной убор, но говорилось о соломенной шляпе. Ее парни украшали шнурочками, а также герданами.

Кучма

Вот ее вы точно видели, и не один десяток раз. Говорится о высокой зимней шапке, изготовленную из бараньего смушка. Происхождение этого головного убора казацкое. А чаще всего он у нас ассоциируется с Тарасом Шевченко. Кучмы, как и брыли из соломы, были популярными по всей территории нашей страны.



Украинские мужчины носили кучму / Колаж prettyshop00

Если говорить о декабрьских украшениях, то чаще их можно видеть на мужчинах из Правобережной Украины. Опильские костюмы дополняют украшенные топорики и сумки, украшенные плоскими пуговицами из меди.

Обратите внимание! Ранее мы общались с учителем о его стиле. В частности, он рассказал, как сочетает аксессуары со своими образами.

Между тем кожаную мужскую сумку на Буковине называли тобивка. Дополнялся образ также палкой или топориком, если говорится о Прикарпатье. К слову, если говорить о Покутье, то тобивкой там называли четырехугольную шерстяную сумку.



Также украинские мужчины носили тобивку / Колаж prettyshop00

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