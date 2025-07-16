Мовиться про короткі шорти, і вони справді цього літа 2025 року знову в моді серед чоловіків. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповість про це докладніше.

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Чому стали модними шорти, які ледь прикривають інтимні частини тіла?

Шорти до колін більше не актуальні – настав час одягати ті, що ледь прикривають інтимні частини тіла. Щонайменше, так вважають сучасні модники.

А все тому, що тренд задали знамениті чоловіки, зокрема актор Пол Мескаль. Щойно температура піднялася до 30 градусів, у короткі шорти вдягнулися модель Девід Ганді, співак Гаррі Стайлс, та навіть тенісист Карлос Алькарас на Вімблдоні.

Мільйони людей дивляться теніс, кіно, концерти та модні покази. Звісно, це не могло не вплинути на те, що зявляється на ногах у чоловіків. Це літо для хлопців з красивими стегнами, кажуть виробники мінішортів.

Короткі шорти влітку 2025 знову в моді серед чоловіків / Дивіться фото з інстаграму paulmescalpics

У роздрібні торгівлі провели дослідження, і воно показало, що 66% чоловіків уподобали короткі шорти. І аж три чверті із них сказали, що відчувають "впевненість у своєму тілі", коли такі носять.

Google зафіксував 138% зростання пошукових запитів на "чоловічі короткі шорти". А тікток вже має понад сотню тисяч відео з саме таким хештегом – #shortshorts.

Отже, короткі шорти стають нормою в чоловічому гардеробі. Та стилісти застерігають, що ті не мають бути занадто відвертими. Показувати слід тільки ноги – а не те, що між.

Також зважте, що одним чоловікам короткі шорти пасують, а іншим ні. Якщо у вас чудові стегна, то чому б їх не показати, особливо якщо ви багато працювали над ними в тренажерному залі. В іншому ж випадку краще брати старі-добрі шорти до колін.

Отже, так, короткі шорти, як правило, більш вигідно підкреслюють ноги чоловіка. Але є нюанси, які ви маєте врахувати – бо все залежить від того, чи добре вони на вас сидять, і чи не занадто вони короткі.