Недавно власники домашніх тварин пішли до ChatGPT із вимогою перетворити їхніх улюбленців на людей. Але сіль історії не в цьому, пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Чому декотрі аж настільки люблять своїх тварин, що зустрічалися б із ними (якби ті були людьми)?

На MetLife опитали 1000 людей – у компанії зацікавилися, наскільки сильно на їхні життя впливають домашні тварини. Один із нюансів стосувався згаданого вище тренду – перетворення улюбленця на людину через інструменти ШІ.

Так от, серед тих, хто знайомий з трендом, 31% зізналися, що зустрічалися б із людською версією своєї домашньої тварини. Більше до цього схильні міленіали – 34%, покоління X і бебі-бумери – по 33%. Зумери тут дали менший показник – 24%.

Звісно, не всі власники домашніх тварин були до них романтично налаштовані, навіть навпаки. Аж 40% людей зізналися, що їхня тварина була б "червоним прапором", якби була людиною.

Тварини дають кращу підтримку, ніж люди – ось що показав ШІ-тренд / Фото benzoix@freepik

З іншого боку, майже всі власники домашніх тварин (87%!) були б готові відмовитися від квартири мрії, якби вона не була придатна для утримання їхніх улюбленців.

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Звідки така сильна любов і жертовність? Люди стали значно більше прив'язані до своїх тварин, як вважають експерти, після карантину та пандемії COVID-19.

Цінність домашніх тварин для їхніх власників, здається, дуже висока, порівнянна з регулярними зустрічами з друзями та родичами або навіть зі шлюбом,

– написали у дослідженні.

77% власників тварин серед учасників опитування сказали, що їхні улюбленці надають кращу емоційну підтримку, ніж їхні колишні партнери. І, так, люди люблять свого чоловіка чи жінку, але при цьому стверджують, що ніщо не може зрівнятися з любов'ю і відданістю тварини.