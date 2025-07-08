Сьогодні є ви йдете за цим до ChatGPT. І після "напиши мені..." та якісь кілька секунд маєте чистий і майже бездоганний текст. Так от, це трохи катастрофа, а чому – пояснить 24 Канал завдяки GQ.

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ChatGPT стирає з нашої пам'яті інструкцію з експлуатації нашого ж мозку

Дослідження Массачусетського технологічного інституту виявила, що звичка покладатися на ChatGPT щодня може дорого вам коштувати. Бо чим більше ви делегуєте штучному інтелекту, тим частіше ваш мозок йде у відпустку.

У цьому дослідженні 3 групи добровольців мали написати текст. Одна група – за допомогою Chat GPT, інша – класичного інтернету, а третя – без додаткових інструментів. Під час виконання завдання мозкову активність учасників відстежували через електроенцефалограми.

У підсумку виявилося, що ті, хто взяв у союзники ШІ, показали найнижчу нейронну активність. Гірше того, їм навіть було важко згадати, про що вони написали. Цій групі дали завдання повторити все, але вже без допомоги – і результати були невтішними, упередженими та поверхневими.

Використання штучного інтелекту все частіше відправляє наш мозок у відпустку / Фото chaylek@vecteezy

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Примітно, що погіршення когнітивних здібностей мозку – це глобальна проблема, пов'язана не тільки з ШІ. Згадайте, коли востаннє запитували у когось дорогу? Або тримали в руках паперову карту? А навіщо, якщо є GPS, чи не так?

Цифровий комфорт непомітно вимикає наше орієнтаційне чуття, і це вже теж підтвердила наука. Серед 50 водіїв провели дослідження, і воно показало, що люди, які давно їздять з GPS, мають гіршу просторову пам'ять та їм складно орієнтуватися без допомоги. Бо гіпокамп – область мозку, відповідальна за просторову пам'ять – стає недовикористаним.

Відтак спостерігаємо широку тенденцію – надмірне делегування технологіям позбавляє нас чогось фундаментального. Це задоволення і потреба мислити самостійно.

Учені говорять про кризу критичного мислення, вразливість до маніпуляцій і зниження креативності. І тут треба зрозуміти важливий нюанс: не технологія сама по собі робить нас дурними, а її пасивне використання. Проблема не в ChatGPT, а в тому, як ми його використовуємо.