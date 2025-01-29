Тому будь-яке повноцінне тренування має охоплювати різні вправи, за виконання яких ви можете зосередитися на кожній нозі. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Щоб набрати більше м'язів, покращити баланс, витривалість, координацію, рухливість і продуктивність у спортзалі, цей комплекс вправ для ніг підходить просто ідеально. Тренер і експерт з домашніх тренувань Джеймс Стірлінг поділився ним у своїх соціальних мережах.

Він не надто об'ємний, але чудово поєднує окремі рухи з комплексними, створюючи універсальний варіант. Він також може бути більш прийнятним для тих, хто тільки починає займатися спортом.

Тренування не складне, і в ньому не надто багато повторень, але воно допоможе вам наростити м'язи завдяки більш спокійному темпу – кожне повторення слід робити усвідомлено, активізуючи м'язи, та викладатися на повну.

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Все, що вам потрібно для цього тренування – трохи місця, 30 хвилин і гантелі або гирі. Якщо ви новачок, спробуйте легкі та середні ваги. І якщо ви зосередитеся на правильному виконанні кожної вправи, то швидко помітите результат.