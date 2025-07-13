Японська ходьба, зрозуміло, прийшла до нас з Японії, і вона перевертає наше бачення прогулянок. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Що таке японська ходьба, чим корисна та як виконувати?

Японська ходьба – це комбінація повільної та швидкої ходьби. Сьогодні вона вже підкорила соціальні мережі, і її ще називають метод 3 – 3.

Звідки вона взялася? З кмітливості японських дослідників, які у 2007 році спробували поєднати фізичну активність і напружене повсякденне життя.

Так сформувався протокол поступових, адаптованих, але потужних навантажень для поліпшення фізичної форми. Суть проста: 3 хвилини спокійної ходьби – 3 хвилини швидкої.

Це слід повторювати впродовж 30 хвилин 4 рази на тиждень. І це без абонементів у спортзал, додатків, складного обладнання тощо. Працюють тільки ваші ноги, але знадобиться ще трохи сили волі.

Японська ходьба перевертає наше бачення прогулянок / Фото freepik

Навіщо вдаватися до японської ходьби?

Ще перші тести, проведені в Японії, показали різке зростання м'язової сили в ногах, аж на 17%, після лише 5 місяців занять.

А ще додалося 9% кардіореспіраторної здатності й зниження артеріального тиску.

Та й це ще не все – метод має захисний ефект від стресу, тривоги та безсоння.

Зауважмо, японська ходьба – це не проста прогулянка, а розумне кардіо. А найкраще вона підійде для тих, хто ненавидить бігати – через м'язовий біль, брак часу, лінь чи з інших причин.

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Якщо ж ви хочете ускладнень, обирайте маршрути з рельєфом, підіймайтеся сходами, контролюйте свою поставу. І в результаті здобудете підтягнуті сідниці, стрункі ноги та впевнене тіло.

Цікаво, що рухатися за методом 3 – 3 є також формою ритмічного дихання. І цей ритм заспокоює розум та регулює дихання. Це наче активна мінімедитація.

Отже, японська ходьба проста, невитратна, адаптивна та корисна для серця, м'язів, настрою та морального духу. А ще її можна практикувати де завгодно і коли завгодно. То чому ви ще так не ходите?