Ось 6 речей у стосунках, про які ви не думаєте, коли самотні – а мали б

Коли ми самотні, то часто схильні думати, що тривалі стосунки ідеальні. Ми ідеалізуємо пари, які бачимо в кіно, або друзів, чиїм стосункам заздрять усі. Але насправді життя в парі може сильно відрізнятися від того, як ми його собі уявляємо.

Зокрема, є низка речей, через які проходять всі тривалі стосунки, і які ми не усвідомлюємо, поки не переживемо. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Які ж критичні моменти бувають у стосунках

Дрібниці. Часто саме через них стосунки руйнуються. Коли ми починаємо зустрічатися з кимось, ми дізнаємося про його дивацтва і звички, але ми не бачимо їх повністю, поки не почнемо жити разом. А коли ми живемо разом, нас починає дратувати багато речей: якщо людина не порядкує свій одяг, якщо вона залишає посуд у раковині, або якщо користується мобільним, коли ми разом дивимося серіал. Це речі можуть, коли вони накопичуються, зробити переломний момент у стосунках.

Часто саме через них стосунки руйнуються. Коли ми починаємо зустрічатися з кимось, ми дізнаємося про його дивацтва і звички, але ми не бачимо їх повністю, поки не почнемо жити разом. А коли ми живемо разом, нас починає дратувати багато речей: якщо людина не порядкує свій одяг, якщо вона залишає посуд у раковині, або якщо користується мобільним, коли ми разом дивимося серіал. Це речі можуть, коли вони накопичуються, зробити переломний момент у стосунках. Близькі. У більшості тривалих стосунків настає момент, коли нам доводиться приймати спільні рішення про те, з якими друзями чи родичами проводити час. Особливо часто це трапляється на Різдво, коли ми маємо вирішити, з ким провести його – з чиєю сім'єю. Так само буває з планами груп друзів обох у парі. Цілком ймовірно, що ми не з усіма в колі один одного будемо ладнати. Але нам все одно доведеться бачитися з цими людьми.

У більшості тривалих стосунків настає момент, коли нам доводиться приймати спільні рішення про те, з якими друзями чи родичами проводити час. Особливо часто це трапляється на Різдво, коли ми маємо вирішити, з ким провести його – з чиєю сім'єю. Так само буває з планами груп друзів обох у парі. Цілком ймовірно, що ми не з усіма в колі один одного будемо ладнати. Але нам все одно доведеться бачитися з цими людьми. Розчарування. Так, пара в якийсь момент розчарує нас, і ми розчаруємо її. Часто такі розчарування виникають через те, що ми зробили щось не так, а іноді через те, що, можливо, наші очікування набагато вищі, ніж мали б бути.

Життя в парі може сильно відрізнятися від того, як ми його собі уявляємо / Фото prostooleh@freepik

Відповідальність. Коли ми дорослішаємо, то всі беремо на себе більше відповідальності, а якщо ми в парі, то і там теж. Все може вплинути на стосунки – рішення щодо роботи, грошей і планів на майбутнє.

Коли ми дорослішаємо, то всі беремо на себе більше відповідальності, а якщо ми в парі, то і там теж. Все може вплинути на стосунки – рішення щодо роботи, грошей і планів на майбутнє. Роль. На жаль, гендерні ролі все ще відіграють дуже важливу роль у стосунках. Багато людей, коли починають ділити з кимось життя, все ще делегують більшість домашніх завдань жінкам, а гроші – чоловікам. Такий розподіл може працювати для деяких пар, але він не повинен встановлюватися просто тому, що "так заведено".

На жаль, гендерні ролі все ще відіграють дуже важливу роль у стосунках. Багато людей, коли починають ділити з кимось життя, все ще делегують більшість домашніх завдань жінкам, а гроші – чоловікам. Такий розподіл може працювати для деяких пар, але він не повинен встановлюватися просто тому, що "так заведено". Інтим. Пристрасть змінюється і розвивається, а сексуальна близькість не завжди має бути лінійною. Коли ми ділимо своє життя з іншою людиною, це нормально, що воно може мати злети й падіння. Це не обов'язково погано, це просто те, над чим ми працюємо разом, щоб знайти ту точку, де нам обом буде добре.

Зрозуміло, що стосунки ніколи не бувають легкими, і всі ці складні моменти не знаменують невдачу. Насправді саме вміння їх долати дозволить нам визначити, чи справді ми знайшли кохання назавжди.