Також є кілька дуже важливих порад, які зроблять ваш догляд за волоссям в області геніталій легшим і правильним. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Поговоримо про інтимне гоління для чоловіків
У Sentou опитали 776 людей усіх вікових груп про їхні вподобання та звички щодо "видалення волосся внизу". І 63% респондентів заявили, що голять або епілюють інтимні зони – як чоловіки, так і жінки.
Цікаво, що 70% чоловіків хочуть, щоб партнерка була безволосою в інтимній зоні, але лише 50% жінок прагнуть бачити гладке тіло партнера.
Ще цікавіше, що 70% людей сказали, що голять лобок, бо просто припускають, що їхній партнер цього хоче, а не тому, що вони самі вважають це більш естетичним.
Насправді, і це очевидно, ви самі повинні вирішити для себе, що саме вам більше подобається. І не варто просто припускати, що у вашого партнера є вподобання, а треба запитати про них. Тоді ви гарантовано знайдете хороший компроміс.
Що робити з волоссям "там" – вирішувати тільки вам, але ви маєте розуміти варіанти / Фото karlyukav@freepik
Які інтимні зачіски існують
- Якщо ви прихильник невибагливості й не хочете витрачати багато часу на догляд "там", то можете просто трохи підстригати волосся. Для цього є спеціальні тримери, використання яких потребує мінімальних зусиль.
- Якщо ви лише не хочете, щоб волосинки визирали з-під боксерських трусів, то й голіть тільки ті ділянки, які за межами текстилю. Або поєднуйте це з підстриганням.
- Хто любить бути повністю безволосим, мусить збрити все волосся, починаючи від зони безпосередньо над пенісом і закінчуючи яєчками та щілиною на сідницях. Тут варто звернутися до хорошої студії воскової епіляції, щоб все було бездоганно і щонайменше на кілька тижнів.
- Ну, а якщо ви вважаєте, що ваше волосся й так в ідеальному стані – це теж круто, нічого і не робіть.
Догляд за волоссям в області геніталій важливий і робити це треба правильно / Фото krakenimages.com@freepik
Що слід враховувати у царині видалення волосся біля геніталій
- Якщо ви зупинилися на стрижці, візьміть манікюрні ножиці, щоб не забивати лезо бритви довгими волосками.
- Якщо таки будете голити, знайдіть відповідну бритву – лезо завжди має бути чистим і максимально гострим.
- Перед процесом прийміть гарячий душ. Так ви видалите всі бактерії, які можуть проникнути в шкіру через мікротравми, спричинені голінням.
- Ніколи не голіться проти росту волосся, тобто завжди у напрямку росту. Та використовуйте піну або гель для гоління.
- Натягуйте ділянки шкіри, які потрібно голити. Це полегшує процес і запобігає порізам.
- Душ з холодною водою після гоління закриє пори та швидше заспокоїть шкіру. І обов'язково застосуйте зволожуючий крем.
- Уникайте носіння тісної білизни якийсь час, поки шкіра не заспокоїться. Також табу – солярій, басейн та море.