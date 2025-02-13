Також є кілька дуже важливих порад, які зроблять ваш догляд за волоссям в області геніталій легшим і правильним. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Поговоримо про інтимне гоління для чоловіків

У Sentou опитали 776 людей усіх вікових груп про їхні вподобання та звички щодо "видалення волосся внизу". І 63% респондентів заявили, що голять або епілюють інтимні зони – як чоловіки, так і жінки.

Цікаво, що 70% чоловіків хочуть, щоб партнерка була безволосою в інтимній зоні, але лише 50% жінок прагнуть бачити гладке тіло партнера.

Ще цікавіше, що 70% людей сказали, що голять лобок, бо просто припускають, що їхній партнер цього хоче, а не тому, що вони самі вважають це більш естетичним.

Насправді, і це очевидно, ви самі повинні вирішити для себе, що саме вам більше подобається. І не варто просто припускати, що у вашого партнера є вподобання, а треба запитати про них. Тоді ви гарантовано знайдете хороший компроміс.

Що робити з волоссям "там" – вирішувати тільки вам, але ви маєте розуміти варіанти / Фото karlyukav@freepik

Які інтимні зачіски існують

Якщо ви прихильник невибагливості й не хочете витрачати багато часу на догляд "там", то можете просто трохи підстригати волосся. Для цього є спеціальні тримери, використання яких потребує мінімальних зусиль.

волосся. Для цього є спеціальні тримери, використання яких потребує мінімальних зусиль. Якщо ви лише не хочете, щоб волосинки визирали з-під боксерських трусів, то й голіть тільки ті ділянки, які за межами текстилю . Або поєднуйте це з підстриганням.

. Або поєднуйте це з підстриганням. Хто любить бути повністю безволосим, мусить збрити все волосся , починаючи від зони безпосередньо над пенісом і закінчуючи яєчками та щілиною на сідницях. Тут варто звернутися до хорошої студії воскової епіляції, щоб все було бездоганно і щонайменше на кілька тижнів.

, починаючи від зони безпосередньо над пенісом і закінчуючи яєчками та щілиною на сідницях. Тут варто звернутися до хорошої студії воскової епіляції, щоб все було бездоганно і щонайменше на кілька тижнів. Ну, а якщо ви вважаєте, що ваше волосся й так в ідеальному стані – це теж круто, нічого і не робіть.

Догляд за волоссям в області геніталій важливий і робити це треба правильно / Фото krakenimages.com@freepik

Що слід враховувати у царині видалення волосся біля геніталій