У цього чоловіка знаменитий двійник: усі хочуть з ним зробити фото
Джерело:Daily Star
Одного будівельника постійно зупиняють люди на вулицях – бо хочуть зробити з ним селфі. А все через його дивовижну схожість з голлівудською мегазіркою.
Чоловік каже, що його приймають за актора "майже щодня", пише Daily Star. І він справді має дуже схожий вигляд на Г'ю Гранта.
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Він – копія знаменитості, але каже, що річ не тільки у зовнішності
До цього чоловіка постійно підходять незнайомці на вулиці, в магазинах і ресторанах, щоб зробити спільне фото. А все тому, що Найджел Ламберт – точна копія знаменитого актора Г'ю Гранта.
50-річний чоловік працює будівельником, і така вулична популярність його трохи турбує. Каже, що його обличчя зазвичай червоніє, і він швидко зізнається, що лише двійник.
Схожість з Грантом батько 4 дітей помітив лише тоді, коли йому перевалило за 40. Бо відтоді просто понеслося.
Мене справді приймають за нього. Це постійно. Куди б я не пішов. Майже щодня. Коли я працюю, клієнти звертають на це увагу. Якщо я веду дружину в ресторан, люди підходять і кажуть: "Ви як Г'ю Грант",
– каже Найджел із Вельсу.
Один хлопець у ресторані попросив у чоловіка фото, щоб надіслати своїй дружині. А проте Найджел каже, що не лише зовнішність робить його схожим на актора.
Я джентльмен. Я тримаю двері відкритими для людей, жінок і чоловіків. Я добрий до всіх,
– наголошує він.
Якось він виходив із магазину і допоміг жінці, яка не могла впоратися з візком. Найджел витягнув візок для неї та поклав її сумки в машину, а вона сказала: "Ви дійсно схожі на нього". "Я просто погодився з цим", – каже валлієць.
Дружина Найджела, 47-річна Лія, є прихильницею зірки, і Найджел каже, що вона не має "жодних претензій" до того, що її чоловік є двійником 64-річного актора.
Мені це лестить. Нам подобається Г'ю Грант і нам подобаються його фільми,
– підсумував Ламберт.
Цікаво, що Найджел так і не зрозумів, які саме в ньому відбулися зміни після 40, чому він став схожим на Гранта. Бо ж хіба що волосся стало довшим.